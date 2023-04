Megvan Sepsiszentgyörgy új Pro Urbe díjasa

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat árpilisi rendes tanácsülésén eldőlt, Péter Sándor nyugalmazott magyartanár kapja az idei, a város által 95. alkalommal kiosztandó Pro Urbe díjat. Emellett új tömbház építtetése, a meglévők szigetelése és ökoszigetek telepítése is szerepelt napirenden.

Péter Sándorra nyolc jelölt közül esett a választás, tájékoztatta a jelenlevőket Vargha Fruzsina alpolgármester, aki a vonatkozó határozattervezet előterjesztette. Ketten feleltek meg a jelöléshez szükséges összes feltételnek, Péter Sándor és egy román jelölt, a tanácsosok – titkos szavazáson – egyhangúan döntettek arról, hogy a nyugalmazott magyartanár vehesse át a díjat, amit ünnepélyes külsőségek közepette vasárnap adnak át a Szent György Napok keretében. A képviselők egyébként minden előterjesztett határozattal egyetértettek, így már biztos, hogy a Focus Rectus Egyesülettel társulva idén is sor kerül a Design Week nevű rendezvényre, melyen az arculat- és formatervezők mutatkoznak be. A május 10–14. között zajló esemény helyszíne a Cigarettagyár lesz, vélhetően nagy érdeklődésre tart majd számot, tekintve, hogy a járvány előtti két kiadásán is igen sok embert vonzottak a kiállítások, találkozók, műhelymunkák.

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat 40 ezer lejjel járul hozzá a rendezvény összesen 98 ezer lejre rúgó költségeihez.

Szó esett arról is, hogy a Bod Péter Megyei Könyvtár által lebonyolítandó Könyvkelengye program fenntartásához több mint 40 ezer lejjel járul hozzá a város, vagyis ahhoz, hogy az újszülöttek, elsősök, negyedikesek, nyolcadikosok és középiskolai végzősök útravaló könyvcsomagot kapjanak. Hirdetés A kultúra mellett prózai ügyek is napirendre kerültek. Többek között elfogadtak négy tömbház hőszigetelésére vonatkozó dokumentációt: a munkálatokra a város az Országos Helyreállítási Alapból igényel pénzt, és a tömbházanként pár ezer lejre rúgó, el nem számolható költségeket is felvállalja. Továbbá az eddig leszerződött 100 szelektív hulladékgyűjtő-ökosziget mellé további 41-nek a költségeit pályázzák meg az Országos Helyreállítási Alapból, vállalva a karbantartásukat is a telepítés utáni öt évben. Ugyanakkor átadnak egy területet a központi piac környékén az Országos Lakásügynökségnek, hogy ott olyan tömbházlakásokat építsen, melyeket a fiataloknak utalnak majd ki.