Megvan a pénz, lesz inkubátorház Székelykeresztúron

A régi épület felújításához szükséges összeg felét biztosítja az Európai Unió. Archív • Fotó: Erdély Bálint Előd

Az Európai Unió Regionális Operatív Programjában pályázva összesen 3,38 millió lejes támogatást kapott Hargita Megye Tanácsa, amely a székelykeresztúri önkormányzattal közösen dolgozva adott le dokumentációt egy a kisvárosban létrehozandó inkubátorház finanszírozásáért – tudtuk meg Bíró Barna Botondtól, a megyei tanács alelnökétől. Mint mondta,

az összeg a felét jelenti a beruházáshoz szükséges anyagiaknak, a fennmaradó önrész kétharmadát a megyei tanács, a többit a város önkormányzata fogja finanszírozni.

Felújítást végeznek

Az alelnök emlékeztetett, hogy a Zeyk Domokos Szakközépiskola közelében lévő, egykori szövetkezeti épületet fogják felújítani, amit a helyi városvezetés biztosít erre a célra. A mintegy 5000 négyzetméteres ingatlanban irodahelyiségeket és műhelyeket is kialakítanak.

Az a cél, hogy tizenöt kreatív, illetve kézműves munkát végző kisvállalkozót tudjanak ott befogadni és segíteni a megerősödésben – alacsony bérekkel, tanácsadásal stb. –, a székelyudvarhelyi Hargita Business Centerhez (HBC) hasonlóan.

A projekt részeként berendezési tárgyakat és különböző felszereléseket is fognak vásárolni. Ez az inkubátorház is csatlakozni fog a székelyudvarhelyi HBC-t üzemeltető fejlesztési társuláshoz; a működtetésbe be szeretnék vonni a székelykeresztúri vállalkozói szövetséget is. Bíró hangsúlyozta, a következő időszakban az előkészítési munkák, illetve a kivitelező megtalálása érdekében megszervezendő közbeszerzési eljárás lesz a feladatuk.

Megkaptuk az igényelt finanszírozást, tehát most már nem csak egy álomról van szó, valóban megtörténhet a beruházás. Úgy gondolom, hogy az inkubátorház nagy segítség lesz a térségbeli vállalkozóknak

– fejtette ki.

Arra is kitért, hogy hasonló megvalósítást terveznek Balánbányán is, ám még nem tudni, hogy kapnak-e arra finanszírozást.

Szükséges létesítmény

Pozitívan értékelte lapunknak az intézmények közötti közös munka eredményét Koncz Hunor János székelykeresztúri polgármester is, aki szerint nagy szükség van a létesítményre a környékükön. „Nagy örömmel és megnyugvással tölt el a sikeres pályázás, hiszen igyekeztünk a lehető legpontosabb dokumentációkat előkészíteni ehhez.

Szeretnénk, ha hatvan százalékban textil- és bőrdíszműves kisvállalkozók költözhetnének majd be az épületbe, a többiek pedig kreatív munkát végző személyek lennének

– magyarázta.

Mi is az az inkubátorház



Az inkubátorház tulajdonképen egy olyan létesítmény, amelyben többek között irodahelyiségeket alakítanak kezdő vállalkozásoknak, azok pedig kedvező áron bérelhetik azokat. Ezekben az épületekben gyakorlatilag megkönnyítik egy-egy kisvállalkozás elindulását és fejlődését, ugyanakkor segítik azok beilleszkedését a térség gazdasági életébe. Mindezek mellett a kis cégeknek szakmai és technikai hátteret is biztosít az inkubátorház. Nyugat-Európában ezek nagyon elterjedt létesítmények, Romániában azonban óriási az ilyen irányú lemaradás – üdítő kivétel ez alól az székelyudvarhelyi Hargita Business Center, amely évek óta magas szinten ellátja az inkubátorházi feladatait.