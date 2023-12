Megvan a következő SepsiBook időpontja

„Már az első SepsiBook nagy érdeklődést váltott ki, a második alkalommal visszaigazolódott, hogy a könyvvásár nem egyszeri, kezdeti fellángolás volt, most pedig a harmadik kiadásra készülve

– hangsúlyozta Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. Szerinte az esemény kisugárzik egész Székelyföldre, alakítja a kulturális erőteret.

„Önkormányzatként az a feladatunk, hogy megteremtsük a biztos hátteret a kulturális eseményeknek, intézményeknek, így a SepsiBooknak is” – fogalmazott Tamás Sándor.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere is igencsak büszke a sepsiszentgyörgyiekre és a háromszékiekre, amiért ilyen nagy érdeklődéssel fogadták a SepsiBook előző két kiadását. Elmondása szerint a meghívottaktól érkező visszajelzések alapján a több ezer gyermek résztvevő is értő, kíváncsi hallgatóságnak bizonyult, látszik, hogy a városban, a térségben sokat foglalkoznak velük, felkészültek, szeretnek olvasni (ahogy a felnőttek is), és ebben nagy szerepe van a Bod Péter Megyei Könyvtár és a pedagógusok munkájának.