Megváltoztatták a vádiratot Borbolyék perében

A Maros Megyei Törvényszéken szerdán tartották a per soron következő tárgyalását, ahol

az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) képviselője egy módosított vádiratot mutatott be, amelyből néhány olyan rész hiányzik, amelyekre eddig hivatkoztak, viszont helyettük újak jelentek meg, amelyekről eddig nem esett szó.

Ugyanakkor több kérdést is megfogalmazott a változtatásokkal kapcsolatban, amelyekre a következő tárgyalási napon ad választ az ügyész, ezért

Ez eljárásjogi szempontból nincs rendben – mondta érdeklődésünkre Sergiu Bogdan, Borboly Csaba védőügyvédje, aki szerint a módosítások alapvetően nem zavarják össze a helyzetet, viszont a per elsőfokú tárgyalásának végéhez közeledve jelentek meg.

az ülést ezúttal is elnapolták.

Az ügyvéd ugyanakkor benyújtott egy másik kérést is, a per kezdetén, az előkészítő ülésén történt szabálytalanságok miatt, amelyekkel kapcsolatban alkotmánybírósági döntés is született korábban, de ezt nem alkalmazták. Mint mondta, mivel időközben a büntetőeljárási törvény módosult, vissza kellene küldeni az ügycsomót az előkészítő ülésre, érvénytelenítve az eddigi döntéseket.

Tavaly novemberben Borboly ügyvédje azt kérte, hogy a vádhatóság részletezze a vádlottakkal szemben felhozott vádak kapcsán, hogy milyen jogszabályi előírásokat sértettek meg, mert egyesek már nem érvényesek, mások hibásan jelennek meg.

A DNA 2013-ban vádolta meg a Hargita megyei önkormányzat elnökét, Borboly Csabát közérdek ellen elkövetett többrendbeli hivatali visszaéléssel, magánokirat-hamisításra való többrendbeli felbujtással, hamisított közokirat felhasználására való felbujtással, közokirat-hamisítással, illetve rágalmazó feljelentéssel. Vele együtt további tizenkét személyt küldtek a vádlottak padjára.

A DNA szerint a vádlottak két megyei út – a Felsőboldogfalvától Erdővidékre vezető 131-es és a Csíkrákost Lóvésszel összekötő 124-es – egy-egy szakaszának felújítása során több mint 4,8 millió lejjel károsították meg Hargita megyét. A vádlottak közül három személy még 2015-ben egyszerűsített eljárás során elismerte bűnrészességét, őket felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, a többiek ártatlannak vallották magukat, a vád állításait pedig a védelem folyamatosan cáfolta.