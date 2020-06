Megújult Háromszék teljes villanyhálózata, Hargita megyéé következik

Az országban elsőként Kovászna megyében sikerült a teljes villanyhálózatot korszerűsíteni, minimálisra csökkentve a meghibásodásokat, áramkieséseket és veszteséget – számolt be egy keddi sajtótájékoztatón Józsa Csaba, a Transilvania Sud energiaszolgáltató Kovászna megyei kirendeltségének igazgatója. Józsa Csabát különben a Hargita megyei kirendeltség élére is kinevezték, mint mondta, most ott tűzte ki célul a teljes rendszer felújítását.