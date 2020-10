Megújul a Természettudományi Múzeum Marosvásárhelyen

Kívül-belül megújul a természettudományi múzeum • Fotó: Haáz Vince

Az épület külseje, a lépcsőház, a termek és az udvar is megújul 2022-re, olyan kisebb termek is funkciót kapnak, amelyek eddig nem, vagy kevésbé voltak kihasználva, illetve az udvaron is berendeznek egy állandó tárlatot. Az alapkiállítások újjászervezése során kilenc állandó tárlat lesz látogatható.

A negyedik tárlat több dioráma segítségével a tavaszi-nyári élővilágot ismerteti a Faragói-tó partján, a balai földcsuszamlásos területet nyáron, a Mocsár-erdőt, annak 400-500 éves tölgyfáit ősszel, a Kelemen-havasokat, Ratosnya környékét télen. Külön diorámát kap a városi élőkörnyezet, amelynek egyik sarkában egy parkot rendeznek be, ahol a sajátos növényzet mellett az ott megtelepedett állatvilágot is bemutatják: madarakat, bogarakat, rágcsálókat. Az 5,3 millió évvel ezelőtt a Kelemen-havasokban működő vulkán nyomairól, a különleges formájú, 40 és 80 méter közötti hosszúságú, két és fél méter átmérőjű üregekről, barlangszerű képződményekről is láthatnak az érdeklődők egy kiállítást. A törvény által védett fajokról, a Földközi-tenger élővilágáról is lesz tárlat, és láthatóak lesznek a legértékesebb vadásztrófeák.