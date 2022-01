Megújul a szászrégeni mozi és piac

Közösségi térré alakul a mozi Szászrégenben • Fotó: Haáz Vince

Az 1960-as években épült szászrégeni mozi teljesen megújul, közösségi térré alakul, ahol két moziterem, illetve számos más tevékenységre alkalmas helyiség, terem várja a város lakóit, hogy szórakozzanak, feltöltődjenek, hasznosan és kellemesen töltsék a szabadidejüket. Ahogy Vajda Imola, a polgármesteri hivatal sajtószóvivője a Székelyhonnak elmondta, az épületet kibővítik, modernizálják és többfunkcióssá alakítják át.

A kibővített részt workshopok, művészi előadások próbái, kulturális tevékenységek számára teszik használhatóvá, az alagsorban a központi fűtéshez szükséges hőközpontot helyezik el.

Az emeleten könyvtár és olvasóterem kap helyet.

A jelenlegi mozitermet is átalakítják: egy színházi előadásnak, konferenciának, kiállításnak is alkalmas 145 férőhelyes termet alakítanak ki, mellette pedig egy kisebbet, amely

a tervek szerint 54 férőhelyes 3D moziterem lesz.

Új mellékhelyiségeket létesítenek, valamint irodákat, öltözőket. Valamennyi termet és helyiséget korszerű bútorzattal rendeznek be. Amennyiben a tervek szerint haladnak és az időjárás sem akadályozza a munkálatokat, két, legtöbb három hónap alatt kívül-belül megújul az épület – mondta Vajda Imola.

A piac korszerűsítése már évek óta tart, most a befejezéséhez szükséges összeget is megkapta az önkormányzat, így hamarosan ott is elkezdődnek a munkálatok és k;t hónap alatt átadhatják a szászrégeni és környékbeli termelőknek és vásárlóknak.