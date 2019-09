Megterítettünk. Hidegen ajánljuk – a szakácsszakma újabb fortélyai a Főnix Konyhától

Nem szabad leragadni az egyszerű felvágottaknál, hiszen a szakácsszakma egyik legkreatívabb ága a hidegkonyha – vallja Bándi Sándor Domokos, a Főnix Konyha séfje, aki mindenkit nyitottságra, az új dolgok kipróbálására ösztönöz. Munkahelyén mutatta be portálunknak, hogy mennyi ínycsiklandó ételt lehet összeállítani a svédasztalra.

Bándi: sok kreativitást igényel a hideg ételek elkészítése • Fotó: Beliczay László

– mondta Bándi, aki munkahelyén, az Areo étteremben mutatta be a különlegességet.

A hidegkonyhának csak kevés része szól a főzésről, inkább a hozzávalók megfelelő összeállításáról beszélhetünk – magyarázat a szakács. Persze utóbbi egy időigényes folyamat is lehet. Például a Székelyföldön még újdonságnak számító mexikói aszpik elkészítéséhez főtt zöldbabra, kukoricára, borsóra, valamint szintén főtt, kockákra vágott sárgarépára van szükség. Ezeket tejföllel, majonézzel, friss bazsalikommal és keményítővel keverjük össze, majd egy őzgerincformába halmozzuk, és hagyjuk fél órát állni. Ezután kiborítjuk a formából, és főtt fürj- vagy tyúktojásokat helyezünk a közepére, majd bevonjuk a majonézes, tejfölös, bazsalikomos zöldséges masszával. Hagyjuk egy napot állni, és már szeletelhetjük is.

A hideg ételeket általában reggelente, hétvégenként, sokszor pedig ünnepi menük részeként fogyasztjuk. „A hidegkonyha nagyon összetett kifejezés, hiszen nemcsak egyszerű felvágottak készítéséről van szó, hanem salátákat, krémeket, előételeket és desszerteket is összeállíthatunk. Nekem éppen ez az erősségem” – fogalmazott Bándi Sándor Domokos. Mint mondta, az a jó ebben a szakágban, hogy kreatív lehet az ember, ráadásul rengeteg új receptet és hozzávalót kipróbálhat.

Arra is kitért, hogy érdemes helyi termékekben gondolkodni, hiszen a tejtermékeknek, húsoknak, gyümölcsöket, illetve a zöldségeknek is megannyi jó minőségű fajtája fellelhető környékünkön. „Régebben azért ez nem volt így, és mindenki megszokta az általa használt recepteket s azok hozzávalóit, de most már érdemes nyitni az új dolgok felé, hiszen csodálatos eredményeket érhetünk el. Túl rövid az élet ahhoz, hogy ne próbáljuk ki az újdonságokat” – fogalmazott.

A tálalásról

„A tálalásra is érdemes nagy hangsúlyt fektetni, hiszen először a szemével kóstol az ember. Az éttermek esetében például már elengedhetetlen a díszítés, mivel a kliensek valami olyanra vágynak, amit otthon nem tudnak elkészíteni. Mindez nem azt jelenti, hogy otthon nem fontos a dekoráció: ha egy szép és jóízű ételt fogyaszt a családunk, akkor még a hangulatuk is jobb lesz” – közölte Bándi.

Éppen ezért azt javasolja, hogy

bátran faragjunk meg egy-egy zöldséget vagy gyümölcsöt, esetleg díszítsük az ételt az amúgy is egészséges csírák valamelyikével.