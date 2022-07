Megszúrta és kilökte élettársát az ablakon

Megkéselte és kilökte az emeletről élettársát egy férfi Csíkszeredában szombaton, majd saját magát is összevagdosta.

Dan Gîlcescu ügyész, a Hargita megyei ügyészség szóvivője a Székelyhon megkeresésére megerősítette a hírt, miszerint egy férfi megkéselte élettársát, majd kilökte az első emeletről Csíkszeredában. Az ügyész elmondása szerint az áldozatot beszállították a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba, a gyanúsítottat pedig beutalták a pszichiátriai osztályra. Az ügyben büntetőeljárás indult, a nyomozás részleteiről egyelőre nem osztottak meg további információkat.

Úgy tudjuk, a férfi szombaton reggel támadt rá az élettársára, több vágást is ejtett rajta, majd kilökte az első emeletről. Információink szerint a nő a karjain szerzett késtől származó sérüléseket, ugyanakkor az esés következtében csonttörést is szenvedett. Amire a hatóságok kiérkeztek a helyszínre, a férfi több vágást is ejtett saját magán.