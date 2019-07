Megszüntették a zajszennyezést a LIDL áruházlánc székelyudvarhelyi üzlete környékén

Több, lakossági kérésre készült mérés is igazolja, hogy már a megengedett értékek között mozog a LIDL áruházlánc székelyudvarhelyi épületéből származó zajszint. Így minden, a működéséhez szükséges engedélyt megkaphat a kereskedelmi egység.

Gépei javításával, illetve egy hangszigetelő fal megépítésével szüntette meg a zajszennyezést az áruház • Fotó: Barabás Ákos

A LIDL áruházlánc székelyudvarhelyi üzletében tavaly ősszel befejezett felújítási munkálat után jelentősen megnőtt az épületből származó zajszint, amely zavarta a Virágok sétányán lakók nyugalmát. Mint kiderült,

a kereskedelmi egység által újonnan beiktatott hűtőrendszer volt túl hangos.

Lakossági kérésre januárban, majd márciusban is zajszintmérést végeztetett a helyszínen a polgármesteri hivatal, külön a lakásokban, illetve a szabad ég alatt – tudtuk meg Zörgő Noémitől, az intézmény sajtószóvivőjétől. Közölte, a kinti zajszint az előírt értékeken belül volt, így az áruházlánc megkaphatta a működéshez szükséges engedélyeket a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségtől, ám kedvezőtlenebb eredményt mutattak a lakásokban történt mérések. Éppen ezért a közegészségügyi engedélyt nem állította ki a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság.

A polgármesteri hivatal munkatársa rámutatott, azóta hangvédő falat építtetett az áruházlánc a székelyudvarhelyi épülete mögött lévő részen, ahol a hűtőrendszer is található, valamint olyan javításokat eszközölt a gépjein, amelyek szintén a zajszint csökkenését eredményezték.

Ezt ellenőrzendő, újabb méréseket végeztek – a LIDL által felkért szakcég és az egészségügyi igazgatóságnál dolgozó szakemberek – hétfőn reggel és éjszaka a Virágok sétányon található lakásokban, illetve kint is.

Az egybevágó számadatokból kiderült, hogy az eredmények most már megfelelnek az előírtaknak.

A közelben lakókhoz hasonlóan mi is azt tapasztaltuk, hogy jelentősen csökkent a zajszint a helyszínen. „Így a közegészségügyi engedélyt is megkaphatja az áruházlánc, ugyanakkor a polgármesteri hivatal is kiállíthatja az érintett áruház működéséhez szükséges iratokat” – fogalmazott Zörgő Noémi.