Megszűnnek az elképesztő összegű szülési táppénzek

Összesen 2160 lej fél év alatt történő befizetésével, négy hónapra akár 120 ezer lejt is kaphattak az Egységes Egészségbiztosítási Alapból (FNUASS) a szülési szabadság idejére azok, akik egyénileg kötöttek erre szerződést, és abban a megengedett érték maximumát, azaz 12 havi minimálbérrel megegyező összeget jelöltek meg havi jövedelmükként. Ezt a felső határértéket korlátozza e hónaptól az állam, ugyanis sokan aránytalanul sok pénzt kaptak a szülési szabadság idejére.

csak úgy kaphattak, kaphatnak táppénzt, ha az egészségbiztosítás mellett betegszabadság-biztosításitással is rendelkeznek.

a szülési szabadságok esetében is 3 havi minimálbérre csökkentették a havi jövedelemként megjelölhető értéket.

Négy hónapra 120 ezer lej

„Nagyon nagy összegeket kaptak. Ez önmagában is problémát jelentett, de az is, hogy a befizetett összeghez képest – ami 360 lej havonta – aránytalanul sok pénzt kaptak. Ezt hivatott ez a sürgősségi kormányrendelet, ami márciusban jelent meg, helyretenni. Vagyis ebben az esetben is megszűnik az a kivétel, hogy a minimálbér tizenkétszeresére lehet szerződést kötni. Tehát ha ma valaki jön hozzánk és szerződést köt, akkor minimum 3000, maximum 9000 lejt jelölhet meg havi jövedelemként, ennek az egy százalékát kell befizesse havonta, és