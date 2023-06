Megszokni se volt időnk a hőséget: lehűlés várható, s újabb felmelegedés csak a következő hónaptól

A hegyvidéken június 28–29-én hűvösebb lesz a szokásosnál, nappal sem lesz több 12 foknál. A hónap utolsó napján itt is felmelegedés várható, és jövő héten a maximumok elérik az ilyenkor megszokott 18–19 fokos átlagot. Június 26-a és július 2-a között 6–9 fokos pirkadatokra számíthatunk, majd lassan ezek is enyhülnek, és elérik a 10–12 fokot. Csapadék minden nap valószínű, június 27–29-én és július 2–4-én kiadósabb záporok is előfordulhatnak.