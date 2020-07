Megszavazták a költségvetés-kiigazítást Székelyudvarhelyen

Egyetértés született a módosításokkal kapcsolatban • Fotó: Erdély Bálint Előd

Mindemellett a kormány eltörölte a kulturális alapot, ami 2-3 millió lejes bevételkiesést jelent a városnak, ezt pedig csak fokozzák a járványügyi helyzet miatt megszűnő munkahelyek. Azért van szükség most a módosításokra, hogy a megfelelő beruházásokra, illetve egyéb tételekre csoportosíthassák át a pénzeket.

Költségvetés-kiegészítéshez jutott ugyanakkor több tan-, kulturális és más fontos intézmény is.

Igényt tartanak a telekre

Gálfi Árpád arra is kitért, hogy noha többször is érdeklődött a Petrom Románia kőolajipari vállalat vezetőségétől a Vásártér utcai telek eladásáról, nem kaptak ezzel kapcsolatban hivatalos átiratot. Kiemelte, nem akarnak lemondani a területről, hiszen szüksége van és lesz is arra a városnak. Emlékeztetett:

korábban az is felmerült, hogy sajátítsák ki a területet a közhasznú elképzeléseik – parkolókat hoznának létre, kiterjesztenék a városi piacot – jegyében, amennyiben nem sikerül azt megvásárolni.

Az elmúlt héten ugyanakkor László Zsolt, a László Constr Kft. vezetője lapunknak megerősítette, hogy cége tulajdonában van a telek, amelyet már ki is fizettek.