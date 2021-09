Megosztja a marosvásárhelyieket a kombinát bezárása

A robbanást követő napokban Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármester azt nyilatkozta, hogy népszavazás kiírását kezdeményezi, hogy kikérje a lakosság véleményét a vegyipari kombináttal kapcsolatos álláspontról. Most a városvezető a Székelyhon megkérésére elmondta, hogy napirenden van a népszavazás kérdése. Szakértőkkel egyeztetve, körültekintően szeretnék megfogalmazni a referendumon szereplő kérdést, hogy választ kapjanak arra, mit szeretnének a marosvásárhelyiek a vegyipari kombináttal kapcsolatban. A referendum megszervezéséről a helyi tanács is dönteni fog. Tervek szerint októberben már a népszavazással kapcsolatos konkrét lépéseket is ismertetik.