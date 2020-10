Megőriznék, átmentenék a múlt és a jelen szép pillanatait

• Fotó: Suciu Cristian

Fontos, hogy a múlt, vagy akár a ma szép pillanatai megőrződjenek – ebből a gondolatból kiindulva szeretnék a történelmi értékeket megmenteni, és átmenteni Gyergyószentmiklós első televíziójának archívumát, mintegy időkapszulaként. Ennek a folyamatnak a részeként szerveznek október 20-ától ifjúsági programot – ismertette sajtótájékoztatón Hodgyai Géza, a Szókimondó Alapítvány elnöke. Kulcsár László, a Gyergyói Örmény Katolikus Egyesület elnöke elmondta, ő fontosnak tartja, hogy például az értéket képviselő örmény kép-, hang- és videóanyagok is megőrződjenek a jövő számára. Vincze Csilla, a Városi Könyvtár igazgatója, mint egykori televíziós szakember örömmel csatlakozott az elképzeléshez, és vette át a videókazettákon található archívumot.

A résztvevő fiatalok gyakorlati ismereteket is szerezhetnek, szakemberek segítségével. Kedden a Feltöltő Fesztivál szervezői mesélnek tevékenységükről, majd különböző médiahordozókat mutatnak be nekik, lesz régi videók visszajátszása, amelynek köszönhetően láthatják, milyen volt egykor Gyergyószentmiklós. A programhoz várják a fiatalokat, akik személyesen is bekapcsolódnának a tevékenységbe.

Jövő szombaton egy online kétnyelvű (magyar-román) konferencia is lesz Alázat a médiában címmel, amelyen többek között előadást tart Kolozsi Lázár Ildikó, Sabin Gherman és Gheorghe Rusu, valamint a helyi televíziózásról beszélget Berszán György és Molnár Judit. Szó lesz az élő közvetítései lehetőségekről és a technikai hátterükről, az automatikus feliratozásról és fordításról is, a digitalizált értékmegőrzésről, a fiatalok oktatásáról és motiválásáról.