Megnyitják szombaton a szabadtéri jégpályát Csíkszeredában

Decemberben és januárban biztosan, de igény szerint akár egész télen működni fog a csíkszeredai Szabadság téren kialakított szabadtéri korcsolyapálya, amelyet szombat kora délután nyitnak meg a nyilvánosság előtt. Emellett egyéb programokkal is kedveskedik az önkormányzat, főként a gyerekeknek a hétvégén.

• Fotó: Veres Nándor

Elkészült a csíkszeredai önkormányzat által a Hargita Víz Közösségi Fejlesztési Egyesülettel, Hargita Megye Tanácsával és a Transylvanian Tenis & Squash Sportegyesülettel partnerségben létrehozott szabadtéri korcsolyapálya a Szabadság téren – jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Korodi Attila polgármester.

Mint kiemelte,

a város életében először jött létre kifejezetten a lakosság kikapcsolódását szolgáló szabadtéri műjégpálya. Decemberben és januárban biztosan működni fog, de ha az érdeklődés tovább is kitart, akkor egész télen üzemeltetni fogják.

Sógor Enikő alpolgármester a részletekkel kapcsolatosan elmondta, szombaton 15 órakor nyitják meg a jégpályát a Csíkszeredai Sportklub és a Csíkszeredai Sportiskola műkorcsolyás diákjainak zenés műsorával. A jégpálya köré addigra felállítanak minden olyan létesítményt és kelléket, ami szükséges a zökkenőmentes kikapcsolódáshoz, például padokat, gumiszőnyegeket, korcsolyakölcsönzőt és büfét. Utóbbival kapcsolatosan elárulta, hogy

a büfé működtetője Franciaországban mesterfokozaton tanul éppen mint séf, meghívottja pedig Akács István lesz, aki a világ legjobbjának tartott, három Michelin-csillagos koppenhágai Noma étterem séfje.

Az ételek természetes alapanyagokból, helyi termékekből készülnek majd.

Sógor Enikő továbbá azt is elárulta, hogy vasárnap 17 órakor a város három pontján is találkozhatnak Mikulásokkal a gyerekek. A Hargita Megyei Mentőszolgálat és az Erdély Mentőcsoport csíkszéki fiókja által létrehozott, ünnepi fényekben pompázó mentőautóval érkezik az egyik Mikulás a központi parkba az adventi koszorú második gyertyájának meggyújtása után, két biciklis Mikulás pedig a Tudor-negyedben (az Amigo üzlet előtt) és a Kalász-lakótelepen (a lépcső aljában) bukkan majd fel. Emellett szombaton és vasárnap mikulásvonat is közlekedik majd a városban 11 és 20 óra között, az indulási pont a park melletti buszmegállóból lesz, a Csíki Játékszínnel szemben.

A korcsolyapálya működésével kapcsolatosan Szász László, a Transylvanian Tennis&Squash Sportklub alapítója és vezetője elmondta, naponta reggel tíz órakor lesz a nyitás, és este nyolc órakor a zárás. A járványhelyzet miatt legtöbb 150 fő lehet egy időben a jégen, és kétóránként fogják indítani az újabb csoportokat, ebből másfél óra korcsolyázás, fél óra jégkarbantartás.

A felnőtteknek kötelező lesz az EU-s védettségi igazolvány felmutatása és a maszkviselés, a gyerekeknek pedig a sisak viselése.

A felnőttjegy 10, a gyerekjegy 6 lejbe fog kerülni, a korcsolyabérlés pedig 15 lejbe.