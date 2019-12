Megnyitják a korcsolyapályákat, indul a Mikulás-busz is

Az idei tél első marosvásárhelyi hóhullása is jelzi, hogy közelednek az ünnepek, nyitnak a karácsonyi vásárok, indul a Mikulás busz és felkapcsolják a díszkivilágítást is.

A Színház téren megnyitásra kész a mobil korcsolyapálya és hamarosan benépesülnek a piros házikók is • Fotó: Haáz Vince

A két korcsolyapályát szintén csütörtökön, 18 órakor nyitják meg, aznap ingyen lehet siklani a jégen. Mindkét pálya mellett működni fog egy korcsolyabérlő hely is, hogy azok is jégre állhassanak, akiknek nincs korcsolyájuk. A korcsolyapályák nyitva tartásáról és a jegyárakról egyelőre nem kaptunk információt.

A főtéri karácsonyfához várnak mindenkit, hogy együtt ünnepeljék a téli ünnepek kezdetét. A helyszínen lesz a Mikulás is, aki édességeket osztogat majd a gyerekeknek. Bár, a városháza szerint idén nagyon szűkös az ünnepre szánt költségvetés, azért a Gașca Zurli együttes is eljön a csütörtöki ünnepségre és koncertet ad a főtéren.

A kézművestermékeken van a hangsúly

Csütörtökön a főtéren levő kis házak is benépesülnek, helyi és más, megyei termelők hozzák el portékáikat. Lehet majd forralt bort, mézeskalácsot, díszeket és füstölt sonkát, sajtot is vásárolni. De nemcsak a főtéren, hanem a közelében is lesz három, érdekesnek ígérkező karácsonyi vásár. A Philothea Klub Kossuth utcai székházban szervezett vásárban kézzel készített karácsonyi díszeket, házi kencéket, kerámiákat lehet megvásárolni naponta 10-18 óra között, december 17-ig. Jó tudni, hogy az Erdélyi Református Nőszövetség és az Ama Deus keresztyén kávéház is karácsonyi kézműves vásárt szervez december 5-6-án, naponta 9-19 óra között a Forradalom utca 8. szám alatt levő kávézóban. A Mikulás, de az angyal is mézeskalácsokat, kézimunkákat, karácsonyfa díszeket, nemez tárgyakat, ékszereket szerezhet be helyi és Maros megyei kézművesektől.

December 6-7-én, pénteken és szombaton újra Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota előterében lehet találkozni Erdély néhány legeredetibb kézműves termelőivel.

A Delikates karácsonyi vásárán kis példányszámban, kézzel készült termékek közül lehet válogatni, lesznek ínyencségek, textiltermékek, kozmetikumok, játékok, díszítőtárgyak.