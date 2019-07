Megmentették az enyészettől a 4-es kempinget

Hiánypótló létesítmény a kemping Gyergyószentmiklós környékén • Fotó: Gergely Imre

több mint egy évtizeden át tulajdonjogi viták miatt csak a gyom nőtt a város határában lévő kempingnél és motelnél. Most viszont újjáéled a táborhely.

A 4-es kemping a nyolcvanas években, aztán pár éves szünet után újabb tizenkét évig Gyergyószék egyik legnépszerűbb idegenforgalmi létesítménye volt, az akkori igényeknek megfelelő minőségű szolgáltatásaival. Sátorozók szálltak meg a táborhelyen és indultak onnan megnézni a környékbeli látványosságokat, de táborokat, fesztiválokat is szerveztek ott. Aztán

A szerdai megnyitón Nagy Zoltán gyergyószentmiklósi polgármester hangsúlyozta, nagyon fontos mérföldkő a kemping újranyitása a város és a térség számára, hiszen eddig a kalandturizmus- és túrakedvelők számára csak a természeti adottságok voltak meg, de az igényeiknek megfelelő infrastruktúra hiányzott. Ezt a hiányt tölti be mostantól újra a 4-es, vagyis a Forest kemping.

Ez a fejlesztés egyezik az önkormányzat turisztikai víziójával is, hogy a környéken további változások történjenek, amelyeknek kalandpark és sípályák is a részüket képezik, illetve az is, hogy

a mocsárrá vált gyűjtőtó újra alkalmas legyen a csónakázásra.

Az újranyitott tábort a helyi egyházi felekezetek lelkészei áldották meg.