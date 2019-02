Megmaradnak a szemétcsúszdák, de rendezettebb lesz a hulladékgyűjtés és elszállítás

Átalakítás előtt az aknák. Kiegyezett a lakóképviselet a hulladékgazdálkodási céggel a szemétgyűjtés és elszállítás módjáról • Fotó: Barabás Ákos

Parázs vitákat szült nemrég a lakók körében az, hogy az egyik székelyudvarhelyi lakástulajdonosi társulás elnöke, megelégelve a szemétcsúszda ismétlődő eldugulását, panaszt tett a hulladékgazdálkodási vállalatnál, ott pedig eldöntötték, hogy februártól nem szállítják el a tömbházak alagsorában összegyűlt szemetet, csak azt, amit konténerekbe dobnak a lakók. Az érintett lakástulajdonosi társulás elnöke, Zólya Atilla akkor elmondta, olyan is előfordult már, hogy

kidobott párnát vagy kartondobozt kellett kikotorni az eldugult szemétledobó csatornából, ezt pedig rendszerint nem az végzi el, aki a dugulást okozta.

Az RDE Hargita hulladékgazdálkodási vállaltnál már érik egy ideje a rendrakási szándék, ott viszont azért, mert a tömbházak alagsori szemétgyűjtő helyiségei közegészségügyi szempontból sem megfelelőek és a rendben tartásuk nagyon nehéz, továbbá magánterületnek számítanak, ahová a szemétgyűjtést végzők be sem mehetnének, de

gondot jelent számukra az is, hogy nagyon körülményes a szemétkosarak átemelése a parkoló autókon.

A Tamási Áron Lakástulajdonosi Társulás elnökének a januári panasza nyomán az RDE hivatalos levelet küldött a társulásnak, amelyben közölték, hogy februártól már csak a konténeres szemetet fogják elszállítani. Ez viszont panaszáradatot eredményezett az érintett négy tömbházban lakók részéről,

a közösség mintegy nyolcvan százaléka tiltakozott a szemétcsúszdák kiiktatása ellen, csupán az alsó szinteken élők támogatták a tervet az alagsori gyűjtőhelyekből időnként áradó bűz miatt.

A szemétcsúszdákkal kapcsolatos probléma azonban nem elszigetelt jelenség, a bonyodalomról szóló előző online híradásunk hozzászólásainak egyike szerint Csíkszeredában is hasonló a helyzet:

Ugyanez a helyzet sok csíkszeredai tízemeletes tömbházban is. A tettest soha nem ismerjük. Itt még paplan és kis bőrönd is volt a leöntőben.

Székelyudvarhelyen a lakók tiltakozása miatt végül mégsem iktatják ki a szemétledobó csatornákat, kompromisszumos megoldásra jutott a lakástulajdonosi társulás a hulladékgazdálkodási vállalattal: új, átalakításokkal járó megoldást vezetnek be a szemét elszállítására, és ez lecsillapította a kedélyeket a közösségben – tudtuk meg az érintetteknél érdeklődve.

Vállalások

„Kialakulófélben van a kompromisszumos megoldás. Nekünk az volt a kérésünk, hogy ne kelljen oda bemászni (az alagsori gyűjtőhelyre, szerk. megj.), mert balesetveszélyes helynek minősül mind egészségügyi, mind munkavégzési szempontból” – fogalmazott Koszta Attila, a hulladékgazdálkodási vállalat igazgatója.

A körvonalazódó megoldás értelmében a cég olyan szeméttároló edényeket készít, amelyeket anélkül tudnak majd kiemelni az alagsorból, hogy a szemétszállítást végzőknek be kellene oda menniük,

a lakók pedig vállalták különböző átalakítási munkálatok elvégzését, például az alagsori helyiségek bejáratának a kiszélesítését, ajtók felszerelését és a víz elfolyásának a kiépítését, hogy az ne gyűljön fel ezekben a tárolókban – részletezte az elképzelést az igazgató. Hozzáfűzte, a lakók vállalták azt is, hogy rendben tartják az említett helyiségeket.

A szükséges átalakítások esetében 60 napos határidőben egyeztek meg, így áprilistól módosul a szemétgyűjtés és elszállítás.

Helyreállt a béke a közösségben

A szeméttároló edények kiemelését kissé módosítják és a lakástulajdonosi társulásnak is leszek kisebb feladatai, de így a szemétcsúszdák is megmaradnak és „hál'istennek a probléma is megoldódott, békesség van” – számolt be az aktuális helyzetről a társulás vezetője, Zólya Atilla.

Kísérleti megoldásként elsőként a 10-es számú tömbházban végzik el a szükséges átalakításokat – tudtuk meg Minier Ottó tömbházfelelőstől.

Görgőkön, csigákon jutnak majd ki a szeméttároló edények az aknákból úgy, hogy a hulladékgazdálkodási vállalat alkalmazottai nem kell majd bemenjenek a helyiségbe.

Hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon, tehát a kompromisszumos megoldás érdekében vitatkozni kellett, de végül megszületett a megoldás – mondta. Ennek része az is, hogy

a lakókra háruló munkálatok költségét lépcsőházanként gyűjtik össze.

Van olyan tömbház is, ahol a szemétcsúszda csatornája hiányzik, ott az aknába pvc-csöveket kell beépíteni – sorolta a teendőket a tömbházfelelős, megjegyezve, hogy az újonnan született megoldással elégedettek a lakók.