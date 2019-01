Gyakran eldugulnak, mégis ragaszkodik a lakók többsége a tízemeletes tömbházak szemétledobó csatornáihoz

Időnként szinte mindennaposak a dugulások a tízemeletes székelyudvarhelyi tömbházak némelyikének szemétcsúszdáiban, ebből lett elege a lakástulajdonosi társulás elnökének, aki gyakran párnákat, kartondobozokat kotor ki a szemétledobó csatornákból. Panaszt tett, és mivel a hulladékgazdálkodási vállalatnál is érik már egy ideje a rendrakási szándék, az RDE-nél eldöntötték: februártól csak a konténeres szemetet szállítják el. Ez viszont a lakóknak nem tetszik.

Kényelmes, de problémás megoldás. Gyakran elakad a hulladék a szemétledobó csatornában • Fotó: Barabás Ákos

Ez szinte lehetetlen, hol egy párna, hol összetépett kartondobozok akadnak el a járatban, bottal is alig lehet letuszkolni azokat – nehezményezte a lakószövetség elnöke.

– írja szerkesztőségünknek küldött panaszában egy olvasónk. A helyzettel kapcsolatban megkerestük az érintett lakástulajdonosi társulás elnökét, illetve a hulladékgazdálkodási vállalat igazgatóját is.

Az RDE döntése miatt megindult a panaszáradat, a lakók mintegy nyolcvan százaléka nem ért egyet az új szemétszállítási tervvel,

mondván, hogy képzelik azt, hogy ők le fogják vinni a szemetet, csupán az alsó szinteken lakók szabadulnának meg az alagsori gyűjtőhelyektől a bűz miatt.

A tiltakozások eredményeként az új álláspont az, hogy ne szűnjön meg a szemétledobós szemétgyűjtés, a hibás csúszdákat pedig megpróbálják kijavíttatni

– részletezte a helyzetet a lakószövetség vezetője, megjegyezve, a konténerek ellen szól az is, hogy azok környékén meggyűlne a „vándorszemét”, ugyanis az Orbán Balázs utcában sokan vannak, akiknek nincs szerződésük a hulladékgazdálkodási vállalattal.

Konténerekre váltana az RDE

Noha a lakószövetség elnöke szerint az RDE levele inkább figyelmeztetés, a hulladékgazdálkodási vállalat igazgatója, Koszta Attila szerint már el van döntve a konténeres szemétgyűjtés. A vállalat alkalmazottai be sem mehetnének az alagsori gyűjtőhelyekre, hiszen azok magánterületek, de a helyiségek közegészségügyi szempontból sem megfelelőek, ő maga sem menne be azokba, hogy várja el így, hogy alkalmazottai megtegyék ezt? – tette fel a kérdést megkeresésünkre az RDE igazgatója.

Minden egyes tömbháznál a tömbházfelelősökkel közösen megnézte a műszaki igazgató, hogy hova tudnánk kihelyezni az 1,1 köbméteres kukát. Azt szeretnénk, hogy a lakók abba tegyék a szemetet, tehát le kell hozniuk, és kell menniük vele tíz métert. A konténereket sokkal könnyebben, gyakrabban és civilizáltabban tudjuk üríteni”

– fogalmazott Koszta Attila. Hozzáfűzte, más városokban már megtörtént az átszervezés, és szeretnék, hogy Székelyudvarhelyen is így legyen, ezért fokozatosan minden szemétcsúszdás tömbháznál áttérnek a konténeres hulladékgyűjtésre.

A négyemeletes tömbházakban is élnek idős emberek, továbbá a tízemeletes tömbházakban élők is járnak boltba, és olyankor a szemetet is le tudják vinni

– reagált a lakók egy részének érvére, miszerint az említett négy tömbházban sok idős ember él, azért nem kellene kiiktatni a szemétcsúszdákat. A konténeres változattól csak akkor állnak el, ha a lakók vagy a társulás vállalja, hogy az alagsorban megtelt kosarakat a rámpán kitolják a tömbház mellé, továbbá rendben tartják a helyiségeket, ezt azonban senki nem akarja megtenni – foglalta össze a lehetőségeket az RDE Hargita igazgatója.