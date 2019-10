Meglépett a medve az ítélet-végrehajtás elől

Megkapta a kilövési engedélyt az illetékes vadásztársaság a Pálpatakán egy hónapja több tehenet is elpusztító medve kilövésére. A nagyvad azonban eltűnt, hiába figyeli a környéket több vadőr is, az állatot azóta sem látták, és a helybéliektől sem kaptak bejelentést a felbukkanásáról.

Bottal üthetik a nyomát a Pálpatakán teheneket pusztító medvének? Képünk illusztráció • Fotó: Székelyhon

Jóváhagyta a környezetvédelmi minisztérium a Korond községi Pálpatakán három tehenet elpusztító medve kilövésére vonatkozó kérelmet. A támadások szeptember 4-én és 6-án történtek, a háromból két tehén elpusztítása között mindössze két óra telt el. A Zeteleka és Társai Vadásztársaság a károk felmérését követően kérte a kilövési engedélyt, amelyet nemrégen meg is kapott:

hatvan napra érvényes kilövési engedélyt hagyott jóvá a szaktárca

– tudtuk meg Benke Józseftől. A vadásztársaság igazgatója érdeklődésünkre elmondta, noha teljes bizonyossággal nem lehet kijelenteni, hogy egyetlen medve pusztította el mindhárom szarvasmarhát, az biztos, hogy egy méretes nagyvadnak kellett lennie, ugyanis

egy 5–7 mázsás tehenet kicsi medve nem tud leütni.

Így azt a nagy fekete példányt keresik, amelyet a helybéliek videóra vettek, amint az egyik megölt tehenet elhurcolja – tájékoztatott Benke József. Az állat azonban azóta sem bukkant fel a környéken.

„Az összes vadőr figyeli, az emberekkel tartják a kapcsolatot, hogy jelent-e meg, van-e új kár, de egyelőre csend van.” Terepszemléket viszont csak nappal tudnak végezni,

éjszaka „hatalomátvétel” történik, akkor a medvék uralják a környéket

– mondta a vadásztársaság vezetője, hozzáfűzve, hogy mindezek ellenére megpróbálják elejteni a károkozó medvét. Ahhoz azonban, hogy puskavégre kerüljön a vad, újabb kárnak kellene történnie a korábbi helyszínek környékén, ahol a megölt tehén teteme lenne a csali – mondta Benke József, de ő is azon az állásponton van, hogy inkább ne történjen újabb kár.

A kisebb kárt már nem jelentik



Teheneket ugyan nem ölt a medve azóta sem a tanyai településen, de abban nem biztosak, hogy kisebb háziállatokat sem, ugyanis tapasztalataik szerint a gazdák azt már nem jelentik, ha birkájukat vagy kecskéjüket viszi el a nagyvad. Ennek az az oka, hogy a kártérítés igénylésekor mellékelni kellene az állat fülszámát is, a medve viszont nem hagyja azt hátra. „A juhkárról egyszerűen nincs honnan tudnunk, csak ha rákérdezünk az embereknél. Buzdítjuk őket, hogy jelentsék be, de megunták. Ha nincs meg a fülszám, mert a medve szőröstől-bőröstől elvitte az állatot, akkor az állatorvos nem ad papírt. Ha nincs jegyzőkönyv, nincs kártérítés. Így ha nincs fülszám, az emberek már nem is jelentik a kárt” – vázolta a problémát a szakember.