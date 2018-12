Megkülönböztető jelzésekkel látják el a hegyimentő szolgálat autóit

Megszületett a döntés: jövő évtől megkülönböztető jelzésekkel szerelik fel az Országos Hegyi, Vízi és Barlangi Mentőszolgálat autóit. Ez nemcsak az életmentés folyamatát gyorsítja majd fel, de biztonságosabbá is teszi a hegyimentők munkáját.

Hegyimentő-jármű. Hamarosan megkülönböztetett jelzéssel közlekedhet • Fotó: Facebook/Salmvamont

– magyarázta a Székelyhon megkeresésére Kovács Róbert, az Országos Hegyimentő Szolgálat alelnöke. Hozzátette, bár a parlamentben megszavazták kérésüket, a végleges döntést a közlekedésrendészet hozta meg, amely egy darabig habozott, mondván, hogy nem ismeri a hegyimentő szolgálatot és annak munkáját. „A kampány hatására aztán a közlekedési rendőrparancsnok is visszakozott, pár napja felhívott, és személyesen biztosított afelől, hogy beleegyezik, hogy legyen szirénázási lehetőségünk” – fogalmazott a hegyimentők alelnöke. Úgy véli: autóik megkülönböztető jelzéssel való ellátása jövő év folyamán történik majd meg, ugyanis a megyei önkormányzatok alá tartozó szolgálatok eszközbeszerzései a megyei tanácsoktól függnek: ezt előbb meg kell szavazni, majd pénzt kell elkülöníteni erre a célra.

Ezúttal viszont egy nagyobb kampányba kezdtünk: belügyminiszterrel, turisztikai miniszterrel, szenátorokkal, képviselőkkel egyeztettünk, médiakampányt folytattunk, sőt azt mondtuk, hogy ha most nem adják meg nekünk a szirénázás lehetőségét, akkor vegyenek ki minket a sürgősségi szolgálat tagjai közül”

Csökken a reakcióidő

Kovács Róbert, aki a Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat vezetője is, elmondta, állandóan látták a hátrányát annak, hogy nem szirénával közlekednek. „Egy pénteki csúcsforgalomban Marosvásárhelyről felérni a Maros völgyén Palotailvára két, két és fél óra, ha csak úgy haladhatunk, mint egy közönséges autó, megkülönböztető jelzéssel viszont legalább felére tudjuk csökkenteni az időt.

A hegyimentés egyébként nem olyan, mint a városban, hogy hívnak és 15 perc múlva a helyszínen vagy. Mi elérünk a hegy lábához, s onnan még legalább két-három órát igénybe vesz, amíg felérünk a hegyre. Márpedig a sérültnek nem mindegy, hogy négy órát vár ránk vagy csak két és fél órát”

– magyarázta Kovács Róbert. Hozzátette, ők jelenleg minden riasztásnál kockáztatnak, mivel képtelenek csupán 50 km/h sebességgel haladni, miközben egy sérült várja őket a hegyen. „Sürgősségi hívásnál sok mindent bevállalunk, emiatt többször is megbüntettek már gyorshajtásért, de volt olyan kollégám, akinek a jogosítványát is elvették. Ilyenkor hiába mondod a rendőrnek, hogy sürgősségi esethez hívtak, ezt vagy számításba veszi, vagy nem. A jóindulatán múlik. Persze voltak olyan esetek is, hogy beálltak elénk és felvezetést végeztek a Maros völgyébe, de az sem megoldás, elég veszélyes manőver” – mutatott rá a hegyimentő.