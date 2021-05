Megkésve, de érkeznek a méhnyakrákot okozó vírus elleni védőoltások

HPV elleni immunizálás. Az oltáskampány akadozása is visszaveti az amúgy sem túl magas igénylési arányt • Fotó: 123RF

A méhnyakrákot okozó HPV-vírus elleni oltáskampány részeként negyvenezer adag védőoltást oszt szét az ország megyéi között az egészségügyi minisztérium a napokban.

Hargita megyében közel nyolcszáz adag HPV elleni vakcinára számít az egészségügyi szakhatóság. Ez még az a mennyiség, amelyet tavaly igényeltek az oltásra jogosult, 11-14 éves korú lányok szülei.

„Ezt 2020-ban és a 2020-as igénylések alapján kértük. Most ért véget a közbeszerzés, ezért kapjuk meg most” – fogalmazott Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője, remélve, hogy annyi oltóanyagot utal ki a megye számára a szaktárca, amennyit tavaly igényeltek.

Jelenleg még zajlik a megyében a méhnyakrák elleni oltások beadása a 2018-2019-es igénylések alapján, ugyanis második, illetve korosztálytól függően harmadik adagja is van az oltásnak, amelyet még nem kapott meg minden jogosult.

Vannak még olyan háziorvosok, akiknek a hűtőszekrényében még van HPV elleni oltóanyag, de a népegészségügyi igazgatóság raktárából már elfogyott.

Azokat a szülőket, akik kérték gyerekük beoltását, a háziorvos értesíti majd az oltás időpontjáról, illetve a szülők is érdeklődhetnek erről június elejétől – tájékoztatott Tar Gyöngyi. Kitért ugyanakkor arra is, hogy nem kell aggódjanak azok, akik kérték a védőoltást, de időközben lányuk betöltötte a 15. életévét: ebben az esetben is megkapja az oltást.

A háziorvosnál lehet igényelni

Tar Gyöngyi reméli, hogy az egészségügyi minisztérium a 2020-ban igényelt mennyiségnél több oltóanyagot vásárolt – az igazgatóság havonta továbbítja is a szaktárcának a megyében feljegyzett kéréseket –, így a HPV elleni oltáskampány 2021-es kiadása már gördülékenyebb lehet. Ezzel kapcsolatban felhívta az oltásra jogosult korú lányok szüleinek a figyelmét, hogy a védőoltást bármikor lehet igényelni.

Az érintettek a háziorvosnál, egy kérdőívet kitöltve írásban igényelhetik gyerekük számára az oltás beadását.

Kevesen kérik

Noha a HPV elleni oltást igénylők száma nőt tavaly – korábban ugyanis két év alatt jegyeztek fel ugyanannyi kérést a megyében –,

a jogosultsági korcsoportba tartozó lányok szüleinek még így is csak legfeljebb a tíz százaléka élt ezzel a lehetőséggel.

Az alacsony aránynak azonban az is az oka lehet, hogy akadozik az oltáskampány, a háziorvosok sem bíznak száz százalékosan az oltóanyag-ellátásban, tehát mindenki egy kicsit lazán kezeli ezt a lehetőséget – véli Tar Gyöngyi.

Én szeretném, ha lehetne ezen javítani, mert a nyugati országokhoz képest rosszul állunk, viszont a méhnyakrákos megbetegedések szempontjából Románia listavezető Európában, az unión belül mindenképpen a lista élén van

– fogalmazott. Hasznos volna ugyanakkor a jogosultsági korcsoport alsó határának a csökkentése az ingyenes védőoltás esetében, de a nyugati minták alapján javasolták már a szaktárcának azt is, hogy a kamasz fiúkra is terjesszék ki az immunizálás lehetőségét, hiszen a szexuális élet megkezdése után a fiúk is terjeszthetik a vírust, illetve később náluk is több típusú rákos megbetegedés kialakulásának a rizikófaktorává válhat a HPV-vírus – magyarázta a megyei egészségügyi szakhatóság vezetője.

Kevesebb oltást kértek a lányos szülők Maros megyében is

Maros megyében május közepén érkezett és az elmúlt héten osztották szét a méhnyak-rák elleni védőoltásokat. A megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője, Iuliu Moldovan azt nyilatkozta, hogy idén 1130 oltást kapott a megye, a szülők által 2020-ban benyújtott kérések alapján. 2020-ben Maros megyében 1921 adag vakcinát adtak be a 11-14 éves lányoknak. Tavaly kevesebb szülő jelezte a háziorvosánál, hogy szeretné lányát beoltatni, így kevesebb dózist kértek és kaptak.