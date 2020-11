Megkerülhetők a várólisták: decembertől más megyékben is elvégeztethetők bizonyos egészségügyi vizsgálatok

A pácienseknek kedvez a változás. A várakozás elkerülése érdekében más megyékben is igényelhetik a szolgáltatást decembertől • Fotó: Veres Nándor

Évek óta készen áll a törvényes háttere a kormány által most meghozott intézkedésnek. Annak, hogy az csak most lép érvénybe, az az oka, hogy az egészségügyi informatikai rendszert is fel kellett készíteni a módosításra – tudtuk meg Duda Tihamértől, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatójától. A kormány által hétfőn elfogadott döntés értelmében az egészségbiztosítással rendelkező páciensek december elsejétől az ország területén bárhol igényelhetik a paraklinikai vizsgálatok, tehát különféle labor-, röntgen-, komputertomográfiás- (CT), illetve mágnesesrezonacia-vizsgálat (MRI) elvégzését, nem csak azoknál az egészségügyi szolgáltatóknál, amelyek azzal a megyei egészségbiztosítási pénztárral állnak szerződéses viszonyban, amellyel az az orvos is, aki a páciens számára kiállította a küldőpapírt.

Inkább ide fognak jönni?

„Ha például Hargita megyeiként van egy küldőpapírom mágnesesrezonancia-vizsgálatra, akkor mostanáig a Hargita megye területén működő két szolgáltató valamelyikéhez lehetett fordulni. Volt olyan, hogy fél éves volt a várólista, de azok a személyek, akik rendelkeztek ilyen szolgáltatásra küldőpapírral, nem fordulhattak más megyékben működő szolgáltatókhoz. Most megadatik ez a lehetőség.

Ha hosszú a várólista bármilyen paraklinikai szolgáltatás esetében, meg lehet nézni, hogy más megyékben esetleg rövidebb-e, és amennyiben igen, el lehet végeztetni ott a vizsgálatot

– magyarázta Duda Tihamér. Megjegyezte viszont, hogy ő úgy látja, Hargita megye esetében inkább jönni fognak páciensek más megyékből, mintsem innen menni, ugyanis itt nemigen kell várakozni az említett szolgáltatások elvégzésére. „Ez oda-vissza működik, az intézkedés gyakorlatilag kiegyenlíti a piacot, és az eddiginél sokkal több lehetőséget biztosít a páciensek számára” – fogalmazott. A küldőpapírokkal kapcsolatban egyébként az egészségbiztosítási pénztár emlékeztet arra, hogy azok is azon egészségügyi dokumentumok közé tartoznak, amelyeknek az érvényességét meghosszabbították év végéig.

Több pénz vizsgálatokra

A Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a paraklinikai vizsgálatokat illetően az idei esztendő utolsó negyedévében lényegesen nagyobb finanszírozással rendelkezik a megye, mint a harmadik negyedévben. Az utolsó negyedévre 2,6 millió lej áll rendelkezésre e célra, ami 29 százalékkal több, mint amennyit a júliustól szeptemberig tartó időszakra kapott a megye. Egy október elsején elfogadott kormányrendelet értelmében ugyanakkor az állam a megvalósított értékben finanszírozza a daganatos betegek, cukorbetegek, szív-érrendszeri megbetegedésekben, ritka betegségekben, idegrendszeri, illetve agyi érrendszeri megbetegedésekben szenvedő páciensek állapotának a felülvizsgálatára a járóbeteg-rendelőkben jóváhagyott paraklinikai vizsgálatokat, azaz finanszírozási problémák miatt várhatóan nem akadoznak majd ezen szolgáltatások – derül ki az intézmény tájékoztatásából.