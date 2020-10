Megjelentek a márványpoloskák a lakásokban, hogyan védekezhetünk ellenük?

• Fotó: Haáz Vince

Több marosvásárhelyi olvasónk jelezte, hogy szerfölött megszaporodtak a tömbházak környékén, de az épületekben is a márványpoloskák. A viszonylag nagy, repülés közben döngicsélő hangot hallató rovar egyre több otthonban nemkívánatos vendég. „Beszédeleg” az erkélyekre, megtalálja a kis repedéseket az ablakoknál és bemenekül a lakásba. Egyik olvasónk azt mesélte, hogy a macskája egy poloskát is befalt, de rögtön kiköpte, tüsszentett és rázta a fejét hosszan – hiszen a márványpoloska védekezésként bűzös folyadékot préselt ki magából.

A kertekben, különösen a gyümölcsösökben nagy kárt okozó rovar az őszi hideg elől megpróbál telelésre alkalmas rést, helyet találni, ezért jelenik meg az ember által lakott, melegített lakásokban, erkélyen, ablakrésekben – mondta megkeresésünkre Bálint János, a Sapientia EMTE Kertészmérnöki Tanszékének előadótanára, aki kiemelte, hogy

az őszi hideg elől tömegesen menekülnek a márványpoloskák, ezért van most sokkal több belőlük az életterünkben.

Tökéletes védelmet ellenük nem ad a szúnyogháló, hiszen megtalálnak minden kis repedést és a nyitva felejtett erkélyajtón is berepülnek. Gumikesztyűs kézzel szedjük össze azokat, amelyek a lakásba, erkélyre kerülnek és tegyük egy zacskóba, majd tapossuk el, vagy dobjuk ki. Ha eldobható porzsákos porszívónk van, akkor azzal is felszívhatjuk a lakásba betolakodó poloskákat, hiszen azzal a rejtett zugokból is ki tudjuk szippantani. Utána ajánlatos a porzsákot eldobni. A rovarirtó szerek általában nem ártanak a márványpoloskáknak.