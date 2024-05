Megismerni, értékelni, megvédeni a természetet

Munkájának köszönhetően lehetősége volt bekapcsolódni a nemzetközi környezet- és természetvédelmi mozgalomba is, így a világ számos pontjára eljutott, ahol nem a nagyvárosokat kereste, hanem a természetet. Ez máig is így van,

A közel kétkilós könyv elején egy bevezető kapott helyet, az első fejezetbe 100 tájkép került be kedvenc védett területeiről rövid leírásokkal, a második fejezetben kiemelt helyet kaptak a madárfotók, kedvenc területéről 146 fényképet válogatott be a kötetbe.

Azt követően 24, emlősöket ábrázoló felvétel, 18 rovarfotó és 24 védett virágos fénykép is helyet kapott az albumban, végezetül pedig három díjazott fényképéről is közöl pár információt. Az album célközönsége minden természetet szerető személy, így nem véletlen az sem, hogy háromnyelvű (magyar, román, angol) kiadványt állított össze. Szerette volna ugyanis, hogy

„Ha csak a nagy emlősöket vesszük – medve, farkas, hiúz –, nem hiszem, hogy egy hasonló méretű régióban Európában bárhol ekkora populációkban ezek a fajok megtalálhatók. Ez egy akkora érték, ami máshol nem mutatható fel. Ami a tájainkat illeti, hihetetlen változatos az is: vannak nagy hegyeink, dombvidékünk és síkvidéki területeink is, és ebből fakad a megye élővilágának a változatossága.

Az alapítvány kezdeti éveiben több szemétszedési akciót is támogattak, de mivel a szemét rendszerint „újratermelődött” a megtisztított területeken, az utóbbi években megfogadták, hogy akkor támogatnak hasonló kezdeményezéseket, ha az illetékes hatóságok is betartatják a jogszabályi előírásokat, ha szükséges, rendszeresen bírságolnak – avatott be az igazgató. Megjegyezte, ennek ellenére ő maga továbbra is jelenti, ha illegális szemétlerakót lát, tarlótüzet észlel, és ha szükséges, a nyilvánosság erejét is felhasználja fotóival. Bátorít mindenkit, hogy cselekedjen hasonlóan, mert ha mindenki szemet huny, nem lehet változást elérni.

Az amerikai példa

Azt is megtudtuk a környezetvédőtől, hogy nem lehetetlen a változás, hiszen az Amerikai Egyesült Államokban évtizedekkel ezelőtt nagyon-nagy problémát jelentett a szemét, a folyóvizek szennyezettsége. Mostanra azonban a legtöbb esetben példaértékű a természetes területek hulladékmentessége, illetve a folyóvizek állapota. Oregon és Washington például nagyon zöld államoknak számítanak.