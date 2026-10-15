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Meghívó a „Constantin Silvestri” Nemzetközi Zenei Fesztivál szimfonikus koncertjére Pr-cikk

• Fotó: Marosvásárhelyi Állami Filharmónia

Fotó: Marosvásárhelyi Állami Filharmónia

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A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia október 15-én, csütörtökön 19 órától várja a közönséget a „Constantin Silvestri” Nemzetközi Zenei Fesztivál XXXVI. kiadása keretében megrendezett szimfonikus koncertre.

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2026. október 15., 08:402026. október 15., 08:40

Fellép a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Szimfonikus Zenekara, Tiberiu Soare vezényletével. Az est különleges vendége Anna Geniushene zongoraművész lesz, aki szólistaként lép fel.

A koncert műsora a romantikus repertoár két kiemelkedő művéből áll: Johannes Brahms B-dúr zongora- és zenekari koncertje (2. sz., op. 83), amely a német zeneszerző egyik legátfogóbb és legelismertebb alkotása, valamint César Franck d-moll szimfóniája, a 19. századi francia szimfonikus zene egyik meghatározó műve.

A „Constantin Silvestri” Nemzetközi Zenei Fesztivált 1991-ben indította a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia és az idők folyamán a város kulturális hagyományává vált. A fesztivált a klasszikus zene és Constantin Silvestri zeneszerző, karmester tiszteletére szervezik. Constantin Silvestri jelentős szerepet játszott a román zene nemzetközi népszerűsítésében. A XXXVI. kiadás gazdag programot kínál, amely számos eseményt foglal magában, köztük szimfonikus koncerteket, négykezes zongoraesteket és még sok más zenei élményt.

A jegyeket online lehet megvásárolni az eventbook.ro weboldalon, valamint személyesen a Filharmónia jegypénztárában.

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