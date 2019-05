Megérkezett Romániába Ferenc pápa

A román nép úgy tekint a pápa látogatására, mint bátorításra az emberek közötti igazságosság és szeretet társadalmának kialakításához – mondta Klaus Johannis államfő a romániai látogatáson lévő Ferenc pápához intézett beszédében.„1999. május 9-én, romániai látogatásának végén II. János Pál pápa azzal az üzenettel távozott, hogy hisz országunk jövőjében, hisz európai elköteleződésében, hisz abban, hogy civilizációnk a híd szerepét tölti be a Nyugat és a Kelet között. Ma kijelenthetem, hogy az akkori üzenet meghozta gyümölcsét, és Románia az egyeséges Európa családjában lelt új útra. Kevesebb mint egy héttel ezelőtt ez az európai út megerősítést nyert az itthon és külföldön élő román állampolgárok révén” – mondta Johannis, hozzátéve, hogy a pápai diplomácia a béke és egyensúly megteremtését segíti elő a világot foglalkoztató kérdésekben.„Néhány napig Románia védelmezőjének, Szent Andrásnak a földjén lesz, és biztos vagyok benne, Szentatyám, hogy Bukarestben, Iaşi-ban, Csíksomlyón és Balázsfalván is a legnagyobb szeretettel fogadják majd. Megismerheti azt az országot, amelyet Szent János Pál pápa oly szép kifejezéssel élve a Szűzanya kertjének nevezett. Mi örömmel leszünk Róma püspökének házigazdái, hisz az a mi nyelvünk és hitünk bölcsője” – jelentette ki az államfő. Johannis megemlítette azt is, hogy ebben a félévben Románia tölti be az Európai Unió Tanácsa elnöki tisztségét. „Vigyáznunk kell közös hazánkra, Európára” – fogalmazott Johannis az Agerpres tudósítása szerint.