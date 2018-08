Megaprodukcióval csalogat az eddigi legnagyobb költségvetésű Vásárhelyi Forgatag

Az eddigi legnagyobb szabású és legnagyobb költségvetésű Vásárhelyi Forgatagot szervezik meg augusztus 27. és szeptember 2. között Marosvásárhelyen. A nagy számok elsősorban két Budapestről érkező, nagy stábot felvonultató produkciónak köszönhetők, de a kulturális kínálat azon kívül is bő az idei rendezvényen is.

Idén is sokféle program, gazdag kínálat várja a forgatagozókat. Archív • Fotó: Boda L. Gergely

Újdonságnak számít az idei Forgatagon a Teleki Téka Olvasókuckója a Ligetben, ahová péntektől vasárnapig be lehet ülni, végigdőlni és válogatni a könyvtár nyitott könyvespolcáról, olvasgatni, beszélgetni, esetleg még haza is vinni a kiszemelt olvasmányt.

Bányai Réka könyvtáros idegenvezetést vállalva bemutatja a Tékát, olyan helyszínre is beviszi a séta résztvevőit, amelyek egyébként zárva vannak a látogatók előtt. Egy provokatív beszélgetés is szerepel a programok között az udvaron Te még olvasol? Miért? címmel, ahová a pedagógusok, szülők jelenlétére számítanak elsősorban, hogy a mai olvasási szokásokról beszélgessenek. Ugyanott legfrissebb kiadványaikat mutatják be az erdélyi kiadók: a Polis, a Kriterion, a Pro-Print, Mentor Könyvek, a Lector és a Művészeti Egyetem kiadója. Vásárhelyi villanások címmel Szotyori Anna marosvásárhelyi metszeteiből nyílik kiállítás.

Idén nemcsak a Forgatag szempontjából, de országos viszonylatban is kiemelkedő a Kultúrpalota harmadik emeletén látogatható Modern Magyar Művészeti Galéria, amely nemrég bővült mind a helyszínt, mind pedig a kiállított műalkotásokat illetően – ismertette a kínálatot Soós Zoltán. A Kereszteződések című, fiatal, 20 és 40 év közötti képzőművészeknek meghirdetett projekt tavaly is népszerűnek bizonyult, idén még többen jelentkeztek rá. A zsűri a napokban dönti el, hogy a 48 pályázó közül kiknek az alkotását állítják ki a Forgatagon a Kultúrpalota földszinti kiállítótermeiben. Ugyanakkor öt művészt díjaznak is.

A szervezők csütörtöki sajtótájékoztatójukon többek közt a hónap végi esemény kulturális ajánlóját tartották meg. Kiderült, hogy színes, változatos kulturális programok várják idén is az immár hatodik alkalommal sorra kerülő Vásárhelyi Forgatag keretében a marosvásárhelyieket, környékbelieket, vagy a távolról érkezőket – hívta fel a figyelmet Portik Vilmos, aki arról is beszélt, hogy

A legnagyobb költségvetés az idei Forgatagé

A forgatagozók Marosvásárhelyről elszármazott, karrierjükben sikeres személyekkel is találkozhatnak, beszélgethetnek – hívta fel néhány érdekességre a figyelmet Portik Vilmos főszervező, aki példának hozta fel, hogy Bölöni László neves labdarúgóedző, Zsigmond Barna Pál volt csíkszeredai főkonzul, vagy Vincze Lóránt, a FUEN elnöke is részt vesz a Forgatag kerekasztal-beszélgetésein.

A Liget mellett új helyszíneken a Vásárhelyi Forgatag Sajtótájékoztatón számolt be a hékvégén Vass Levente és Magyary Előd arról, hogy aláírtak egy protokollumot a polgármesterrel a Vásárhelyi Forgatag újabb helyszíneivel kapcsolatban.

A Budapesti Operettszínház megaprodukciójára, amelyet három alkalommal játszanak Marosvásárhelyen, már elfogytak a jegyek – mondták a szervezők. Amennyiben a Magyar Állami Népi Együttes előadása szabadtéri lesz, valószínűleg többen megtekinthetik azt. Idén több mint 750 vendégéjszakát töltenek itt a meghívottak, és

ezernél is több étkezést kell állnia a Forgatag költségvetésének.

Csak az operettszínház több mint száztagú stábbal érkezik, a népi együttes is hetvennel. A fellépő együttesek is a technika fejlődésével egyre nagyobb tagú stábbal érkeznek, akik közül már sokan a koncert előtti napokban megérkeznek, hogy a műszaki előkészületeket megtegyék. Idén a legnagyobb költségvetéssel gazdálkodik a Forgatag. A támogatók között a megyei önkormányzat állandó és megbízható partner, 100 ezer lejt szánt idén is erre a célra, a városháza is a tavalyhoz hasonlóan 150 ezer lejjel segíti az események megszervezését.

Költözik a Szféra



A Szféra új helyszínre költözik, nem az Aranykakas, hanem a volt 4-es számú általános iskola, az egykori zsidó elemi udvara ad helyet a rendezvényeinek. Első alkalommal kapcsolódik be a Forgatagba a Kamaszok Ifjúsági Színjátszócsoport is, amely két előadást mutat be a várban, illetve Kilyén Ilka színművész, az előző évekhez hasonlóan most is saját produkcióval lép fel a forgatagon: CD-bemutatóval, illetve a Magányos fenyő című összeállításával.