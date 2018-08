A Liget mellett új helyszíneken a Vásárhelyi Forgatag

Sajtótájékoztatón számolt be a hétvégén Vass Levente és Magyary Előd arról, hogy aláírtak egy protokollumot a polgármesterrel a Vásárhelyi Forgatag újabb helyszíneivel kapcsolatban.

Archív • Fotó: Boda L. Gergely

„Két évvel ezelőtt sikerült egyezségre jutni a városvezetéssel, és megkaptuk a Ligetet” – mondta az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke. Idén a Liget mellett a vár, a Vársétány, a Főtér és a Víkendtelep is helyet ad a Forgatag rendezvényeinek, anélkül, hogy bármilyen elvárást támasztott volna annak tartalmával kapcsolatban a Dorin Florea polgármester.

Vass Levente úgy fogalmazott, „fontos, hogy minden helyet, amit igényeltünk, és ami megilleti a marosvásárhelyieket, használhatunk”, majd hozzátette azt is, hogy kis lépés ez, de jelentős üzenete van.

Érvényt szereztünk a magyarság egyik jogának, de nem vagyunk elszállva

– hangsúlyozta Vass. Ugyanakkor arról is beszámolt a városi szervezet elnöke, hogy a Forgatagot az idén is 150 ezer lejjel támogatja a városháza, legalábbis ez az ígéret is szerepel a Dorin Floreával kötött egyezségben.

A Vásárhelyi Forgatagot idén augusztus 27. és szeptember 2. között szervezik meg.