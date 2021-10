Megállíthatatlanul drágul az energia, a végfelhasználói árakban nagy a szórás

Két nap alatt közel ötven százalékkal emelkedett a földgáz nagybani ára az európai tőzsdéken. A múlt év azonos időszakában mértnél hétszer drágább a gáz jelenleg, az elektromos áram megawattóránkénti ára a rövidtávú, úgynevezett spotpiacon az ezer lejt is elérte a héten, ami a tavalyi ár négyszerese. Az energiaárak idei elképesztő drágulását még nem minden fogyasztó érzékeli, szerződéstől függően nagy a szórás a végfelhasználói árakban.

Megállíthatatlanul emelkednek az energiaárak, az utóbbi napokban főként a földgáz ára nőtt számottevően: két nap alatt több mint ötven százalékot. A nagykereskedelmi árakról van szó,

az áremelkedés hatása még nem minden fogyasztó számára érzékelhető.

A brutális energiaár-drágulást leginkább a múlt év azonos időszakában jegyzett árakkal történő összehasonlítás szemlélteti. Amint arról Nagy-Bege Zoltán, az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) alelnöke érdeklődésünkre beszámolt, a földgáz ára az európai tőzsdéken kedden, egyetlen nap alatt 25 százalékkal nőtt – 97–98 euróról 120 euróra –, amit másnap még ennél is nagyobb drágulás követett: szerdán már 160 eurós tranzakciók is voltak, de még kora délután is 147 eurónál járt a gáz nagykereskedelmi ára, ami további 27 százalékos drágulást jelent.

Két nap alatt tehát közel ötvenszázalékos drágulás következett be az európai piacokon.

A szerdai 147 eurós árnál több mint hétszer olcsóbb volt a földgáz tavaly, a múlt év azonos időszakában ugyanis 20 euróba került, de még 15 eurós árban is lehetett szerződést kötni a téli időszakra – végzett egy gyors összehasonlítást Nagy-Bege Zoltán, megjegyezve, nem tudja, jelenleg bárki meg tudná-e mondani, hogy mikor állhat meg a drágulás.

A villamosenergia-piacon tavaly ilyenkor nagyjából 250 lej volt az áram megawattóránkénti nagykereskedelmi ára, most viszont nem nagyon vannak 500 lejes értéknél alacsonyabb árú szerződések. A rövidtávú, úgynevezett spotpiacon (Piaţa pentru Ziua Următoare – PZU) szerdán 670 lej volt az áram megawattóránkénti ára, hétfőn pedig 1000 lejnél is magasabb volt az áram ára. Mindez úgy, hogy a következő napi piaci ár, tehát

a 120 euró körüli megawattóránkénti érték Romániában Európa-szerte a legalacsonyabbak közé tartozik,

máshol a 200 eurós értéket is meghaladja – fűzte hozzá az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) alelnöke.

Befolyásoló tényezők

A drágulás hatása még nem minden fogyasztó számláján jelenik meg. Szerződésfüggő, hogy milyen áron kapják az elektromos áramot, illetve a földgázt a végfelhasználók, akiket e tekintetben két kategóriára lehet osztani.

A gáz esetében a szolgáltatók július elsejétől alkalmaznak egy meghatározott árat azon lakossági fogyasztóik esetében, akik még nem kötöttek szabadpiaci szerződést. Erről az árról már az április-június közti időszakban kellett tájékoztassák a fogyasztóikat. Az ügyfelek azt kell megnézzék ezekben a tájékoztatókban, hogy az ár rögzített vagy módosítható, illetve a szerződés, amelyet aláírtak, mit tartalmaz erre vonatkozóan. Ha a szerződésben foglaltak értelmében az ár nem módosítható, akkor a szolgáltató egy évig nem drágíthat. Ha az ár módosítható, akkor

a szolgáltatónak legkevesebb 30 nappal a módosítás előtt tájékoztatnia kell ügyfeleit a tervezett áremelésről.

Ez idő alatt a fogyasztó eldöntheti, hogy elfogadja az új árat, vagy inkább szolgáltatót vált. A másik kategóriát a szabadpiaci szerződést kötött ügyfelek képezik: az ő esetükben is attól függ, hogy milyen áron kapják a földgázt, hogy milyen árra kötöttek szerződést, és hogy a megállapodásban rögzített vagy módosítható ár szerepel.