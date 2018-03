Megadták a módját: 1404 húsvéti tojással díszítették fel a fát

Folytatva a két éve indított kezdeményezését, idén is tojásfával ajándékozta meg Gyergyószentmiklóst a Lórántffy Zsuzsanna Nőegylet. A város főtéri parkjának egyik fájára szombaton délelőtt 1404 darab, különböző technikával díszített tojást aggattak fel a tagok az őket elkísérő férfi hozzátartozóik és a munkához kedvet kapó járókelők segítségével.

• Fotó: Lórántffy Zsuzsanna Nőegylet

„Lelkes csapat jött össze, férjek, jó ismerősök segítettek. Szülőkkel sétáló gyerekek örültek a fának, és a kicsik lelkesedését látva, az apukák odaálltak, segítettek” – számolt be lapunknak Jánosi Gabriella egyletvezető. Hozzátette, bár a havat taposni kellett, a munkában még az időjárás is segített: kisütött a nap, és egy szivárvány is megmutatkozott.

A fán ékeskedő díszek mindegyike kézimunka, a nőegylet tagjai készítették.

Évről évre gyarapítják a dekorációs készletet, első alkalommal 812 darab, tavaly 1129 dísz volt, idén pedig 1400-nál is több húsvéti tojás ékesíti a fát. A cél, hogy a köztér ünneplőbe öltözzön virágvasárnapra, húsvétra, de a nőegyletesek abban is reménykednek, hogy példájuk más csoportosulásoknak is meghozza a kedvét, és kivállalva egy-egy köztéri fa feldíszítését, segítenek még ünnepélyesebbé tenni a várost.