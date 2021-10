Még várni kell a napelemek felszerelésére a Solymosilázon

A szerződés szerint még idén ki kell építeni az áramot biztosító rendszereket • Fotó: Beliczay László

375 ezer lejt nyert a szentábrahámi önkormányzat a központi környezetvédelmi alapnál pályázva, amelyből napelemes áramfejlesztő rendszereket szeretnének felszerelni Solymosiláz tizenöt háztartásánál.

HIRDETÉS

Azért döntöttek az említett megoldás mellett, mert a vezetékes villanyhálózatot roppant nehéz, költséges és időigényes lenne kiterjeszteni az erdő közötti, többnyire csak terepjárókkal megközelíthető elszigetelt tanyára. Júniusban, a kivitelezés érdekében folyamatban lévő közbeszerzési eljárás idején Simó Dezső polgármester még abban reménykedett, hogy a beruházás a nyár folyamán megvalósulhat – azonban ez nem így történt.

Kései munka, kései fizetés

Az elöljáró lapunknak kifejtette, időközben egy vállalat ugyan elnyerte a kivitelezés jogát, munkatársaik azonban még most sem kezdték el a megvalósítást. A polgármester már felvette a kapcsolatot a céggel, ahonnan azt az információt kapta, hogy megrendeltek bizonyos eszközöket, azok megérkezésére várnak. A munkát ugyanakkor csak akkor tudják elkezdeni, ha megfelelőek az időjárási viszonyok. Érdemes tudni azonban, hogy

a kivitelezés még idén meg kell történjen, hiszen az önkormányzattal kötött szerződésben ez a határidő szerepel.

Simó Dezső rámutatott, átiratban sürgette meg a vállalatot, hogy minél előbb kezdjék el a napelemes rendszerek kiépítését, hiszen ha év végén fejezik be, akkor jó eséllyel csak jövő tavasszal tud majd fizetni érte az önkormányzat, amikor sikerült elfogadni a helyi költségvetést. Ha időben meg akarják kapni a megegyezett bért, akkor december 20-a előtt kell teljesítsenek. „Remélem, hogy az átirat és a benne közöltek megteszik a hatásukat. Őszintén szólva ettől függetlenül is bízom abban, hogy a cég időben teljesíti a vállalását, hiszen nagyon jó referenciáik vannak, minőségi, többnyire saját gyártmányú eszközökkel dolgoznak” – így a községvezető. Azt is megtudtuk, hogy

a kivitelezés elmulasztása súlyos bírságot von maga után.

Kicsi, de számít

„Mindenképp fontosnak tartjuk, hogy megvalósuljon a projekt, hiszen ha egy kis tanyáról is van szó, ők is hozzánk tartoznak, és mi segíteni szeretnénk, mert ez a dolgunk” – fogalmazott Simó Dezső. Mint mondta, elengedhetetlen, hogy a helyiek is használhassák az árammal működő háztartási és egyéb gépjeiket, ezért is lényeges a beruházás. Azt ígérte, hogy mindent megtesz a projekt mielőbbi megvalósulása érdekében.