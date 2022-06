Meg tudják fizetni a vidéki önkormányzatok a tömegközlekedést?

Maros megyében gyakorlatilag megyeszerte, de a metropolisz övezetben is egyre nehézkesebb a tömegközlekedés, épp ezért kevesen tudnak autóbusszal Marosvásárhelyre bejárni dolgozni, tanulni, orvoshoz, vásárolni a peremtelepülések lakói, akárcsak a távolabbi településeken élők. Míg a koronavírus járványidőszaka előtt viszonylag jól működött a vidéki tömegközlekedés, és majdnem mindenhonnan be lehetett jutni a megyeszékhelyre, jelenleg ez már nem így van.

Ez oda vezetett, hogy jelenleg nagyon kevés az olyan település Maros megyében, amelynek lakói elégedettek lehetnek a tömegközlekedéssel.

Marosvásárhely és a környékén lévő hét település polgármesterei már többször tárgyaltak arról, hogy szükség van egy metropoliszövezeten belüli tömegközlekedésre. Marosvásárhely elsőként konkrét lépést is tett ennek érdekében: a múlt heti tanácsülésen az önkormányzati képviselők elfogadták, hogy létrehozzák a közösségi tömegközlekedési egyesületet, amely megszervezi ezt a szolgáltatást. Az elkövetkező időben a maroskeresztúri, marosszentannai, marosszentkirályi, marosszentgyörgyi, jeddi, koronkai és mezőpaniti önkormányzatoknak is meg kell szavazniuk, hogy csatlakoznak az ADI keretében létrehozott egyesülethez.

A jogi követelmények elintézése után első körben a helyi közszállítási vállalat biztosítaná azokat a buszokat, amelyek kijárnának a peremtelepülésekre. Ebben még nincs újdonság, hiszen ezelőtt is kijártak az említett községekbe a városi buszok, de aztán a megváltozott a vonatkozó jogszabály, ami már ezt nem tette lehetővé; ekkor léptek be a képbe a magáncégek, amelyek átvállalták ezt a szolgáltatást. Az egyesület, amelynek alapító tagja Marosvásárhely, meg tudja szervezni majd a peremtelepüléseket is lefedő szolgáltatást.