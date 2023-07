Még sokat várni a székelyudvarhelyi útkereszteződések rendezésére

Évek óta húzódik Székelyudvarhelyen a szombatfalvi, valamint a bethlenfalvi útkereszteződések rendbetétele, a legnagyobb akadályokba az áramszolgáltató miatt ütközött a városvezetés, előbbinek ugyanis villanypóznákat kell elköltöztetnie a helyszínekről. Az önkormányzat ugyan jóváhagyta az anyagi hozzájárulást az oszlopok eltávolításához szükséges tanulmányok elkészítésére, de így is sokat kell várni a kézzelfogható eredményekre.

Nem csak a fent említett helyszínen kellene változtatni. Egy 2020-es sajtótájékoztatón mutatta be a városháza a Nicolae Bălcescu, az Orbán Balázs, illetve a Wesselényi Miklós utcák kereszteződésének rendezése érdekében elképzelt beruházás látványterveit. A látványos dokumentumok szerint

zöldövezettel ellátott járdaszigetet alakítanak ki az úttesten, az új nyomvonal pedig ívesen vezet majd be az útkereszteződésbe, ahol egy kisebb körforgalomba érünk.

Ezzel egyértelműen megkönnyítenék a teherautók közlekedését. A megvalósítás érdekében ingatlant is vásárolt az önkormányzat a helyszínen, ahol szintén el kellett bontsanak egy épületet. Itt egyébként egy kisebb park kialakítását is tervezik. A terv kivitelezésének időpontjáról már akkor sem tudtak nyilatkozni a jelenlévők, hiszen folyamatban volt a műszaki tervek készítése, ugyanakkor látszott az is, hogy