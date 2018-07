Még sokat kell várni a Hargitafürdőre vezető út korszerűsítésére

A Hargitafürdőre vezető út alapos felújításra szorul a foltozás helyett • Fotó: Gecse Noémi

a munkálat kiviteli tervének elkészítését tavaszra várta a megrendelő Hargita megyei önkormányzat. El is készült, de nem fogadták el.

Kifogások merültek fel

Kérdésünkre Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke úgy fogalmazott, hogy az önkormányzat műszaki és gazdasági bizottsága kifogásokat fogalmazott meg, és nem fogadta el az elkészült tervet, a tervezőnek kell megoldást keresnie. Azt is megtudtuk, hogy a felújítás elkezdéséhez szükséges szakhatósági engedélyeket beszerezték. „Várhatóan idén ősszel szeretnénk kiírni a közbeszerzési eljárást a kivitelezésre is, de ehhez szükséges a kiviteli terv. A kiírásra most, a pénteki tanácsülésen különítünk el minimális összeget, hogy amint megkapjuk a jó kiviteli tervet, másnap kezdődhessen a közbeszerzés a munkálatra.

Azt reméljük, hogy ez évben lesz nyertes, és szerződést tudunk aláírni

– vázolta az elképzeléseket Borboly.

Támogatást várnak

Az útfelújítás költségeinek biztosításához a kormány és a parlamenti képviselet támogatását tartja szükségesnek az elnök.

Tavaly a munkálatok becsült értékét több mint 8 millió lejben határozták meg, viszont a bekövetkezett áremelkedések, a beruházások drágulása miatt ez az összeg minden bizonnyal több lesz.

Borboly szerint az út korszerűsítése közös érdek, bízik benne, hogy a parlamenti képviselet, a sportolók, Csíkszereda és a hargitafürdőiek összefogásával erre lesz megoldás. Fontosnak tartja az előzetes konzultációt is, így a kiviteli terv elkészültével ismét lakossági fórumot tartanak, bemutatva az elképzeléseket, illetve az interneten is elérhetővé teszik ezeket. „Számos esetben kiderült, hogy a helyiekkel történő konzultációk meghozzák az eredményt, hisz kevesebb akadályokba ütközünk a felújítások során” – indokolta a lépést Borboly Csaba.