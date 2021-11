Még nem tudni, mikor vezetik be az iskolákban a nyálteszttel történő ellenőrzést

• Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Az Agerpres hírügynökség tájékoztatása szerint Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter azt közölte, hogy összesen 70 millió nyáltesztet rendelt a szaktárca, ez 11 hétre elegendő mennyiség. A terveik szerint az első kilenc millió adagot november 21-től november 25-ig osztják szét az iskolák között, amely egy hétre elegendő. Cîmpeanu azt is elmondta,

a tesztelés elvégzése nem a minisztérium hatáskörébe tartozik, ezért a nyálteszttel végezendő szűrővizsgálatok lebonyolítását az egészségügyi hatóságokra bízná.

Az egészségügyi hatóságok azonban még semmilyen hivatalos tájékoztatást, módszertant nem kaptak erről – tudtuk meg Tar Gyöngyitől, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság (DSP) vezetőjétől, aki a közösségi vírusterjedés megfékezését a rendszeres tesztelésben és a megfelelő beoltottságban látja. Az egészségügyi szakember úgy véli, hogy ha a szülők nem egyeznek bele sem az oltásba, sem a tesztelésbe, akkor meg fognak emelkedni az esetszámok, és újra beindul a koronavírus közösségi terjedése.

Amikor lappangási idő van a fertőzésben, akkor a tesztelés hozza felszínre az új eseteket. Mi látjuk a különbséget a települések vagy háziorvosok hozzáállásában, hogy ahol sokat tesztelnek, nem jutnak el odáig az esetek, hogy súlyosak vagy halálosak legyenek. Ahol viszont keveset tesztelnek, és otthon maradásra buzdítják a betegeket, későn jutnak kórházba, gyakran végződnek rosszul ezek az esetek

– fejtette ki Tar Gyöngyi.

HIRDETÉS

A gyerekek sokat vannak együtt egy osztályteremben, iskolaépületben összezárva, egy részük nem is lehet még beoltott, másik részüket pedig nem oltatják be a szülők. A gyerekek pedig haza viszik a beoltatlan szülőknek, nagyszülőknek a vírust, így egy tökéletes járványtani láncolat indul be az iskola elkezdésével. Oda-vissza, családból az iskolába, az iskolából a családba terjesztik a vírust – vázolta fel az iskola elkezdésével járó kockázatokat az egészségügyi igazgatóság vezetője. „Két hétnek kellett eltelnie, és elkezdtek csökkenni a számok, ebbe beledolgozik a kültéri maszkviselés is, de látjuk, hogy az iskolai szünettel megszakadt ez a fertőzési láncolat. Látjuk, hogy mekkora különbség volt a két hét alatt ebben az áradatban, hiszen országosan is elkezdtek csökkenni a számok. Ha újra iskolába járnak, akkor addig amíg nincs egy rendszeres tesztelés és megfelelő beoltottság, újra beindul a vírus közösségi terjedése” – szögezte le lapunk megkeresésére Tar Gyöngyi.