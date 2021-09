Még nem sikerült elindítani minden tanintézetben a fűtést

Bár a héten nem zuhan tíz Celsius-fok alá a hőmérséklet Székelyföldön az időjárás-előrejelzések szerint, az elmúlt héten már több településen annyira lehűlt az idő, hogy be kellett kapcsolni a fűtést a tanintézetekben is. A fűtésrendszer elindítása azonban nem minden tanintézetben ment zökkenőmentesen.

Csíkszeredában az iskolaépületek egy részében a fűtés távhőrendszerrel működik, Marosvásárhelyen minden tanintézetnek saját hőközpontja van. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Csíkszeredában a tanintézetek egy része a távfűtés-rendszeren van, de vannak, ahol saját hőközponttal rendelkezik az iskolaépület. Az országos szabályozás szerint, amelyet az önkormányzatok is elfogadtak, akkor kapcsolják be a távfűtést, ha három egymást követő napon a kinti hőmérséklet nem haladja meg a +10 Celsius-fokot este 8 és reggel 6 óra között, egyébként október 15-e a határidő. Van olyan iskola Csíkszeredában, mint a Kájoni János Szakközépiskola, ahonnan

jelezték már, hogy kérik a fűtés elindítását, mert az épület északi fekvésű, és hideg van az osztálytermekben, ezért ott beindították hamarabb a távfűtéssel működtetett rendszert

– tudtuk meg Sógor Enikőtől, a megyeközpont alpolgármesterétől.

HIRDETÉS

Megígérték: keddtől lesz fűtés

A csíkszeredai József Attila Általános Iskolának a Miron Cristea utcában lévő épületében minden rendben van a fűtéssel, de

az intézmény Tudor negyedbeli épületében nagy gondok vannak, mert most van folyamatban a távfűtési rendszer cseréje.

A kivitelezővel már ügyvéden keresztül tárgyal a polgármesteri hivatal is, hiszen a cég elvágta az összeköttetést a régi kazánházzal, azzal az indokkal, hogy szereli a saját hőközpontját, de hétfőn még nem volt fűtés az épületben.

A kivitelező cég képviselői azzal védekeznek, hogy megrendelték a megfelelő eszközöket, de azok még nem érkeztek meg – tájékoztatott a részletekről Sógor Enikő.

„A múlt héten vettük észre, hogy levágta a távfűtésről a rendszert, és már lehűlt az idő. Kedd estére ígérte, hogy visszaszereli a régi távhőfűtés-rendszert, és szerdától lesz fűtés az iskolában. Ez nem egyszerű, de ezt vállalta, és reméljük, hogy tényleg lesz fűtés az iskolaépületben. Csak akkor fogjuk engedni, hogy megint szétkapcsolja, amikor már itt lesznek az alkatrészek” – fogalmazott az alpolgármester. Hozzátette, sajnos nem lehet előre tudni azt, hogy milyen lesz a kivitelező, az önkormányzatok ki vannak szolgáltatva ilyen helyzeteknek, mert amikor egy közbeszerzési folyamat elindul, a közigazgatásban az első alapszabály, hogy minél kevesebb pénzt költsön az önkormányzat, ezért a legolcsóbb kivitelezőt kell választani. Ez azzal jár, hogy sokan aláárazzák a szolgáltatásukat, hogy megnyerjék a közbeszerzési eljárást, de legtöbbször nem is tudják tartani az árakat, korrigálni kell, vagy pedig olyan minőségben dolgoznak, hogy olcsón olcsó munkát végeznek, és nem tartják a határidőket sem – részletezte az alpolgármester. Mint megtudtuk,

szerencsére más iskolából nem jelezték, hogy gond lenne a fűtéssel Csíkszeredában.

A tanintézetek maguk indítják el

Marosvásárhelyen csak saját hőközponttal működő iskolaépületek vannak, és 2019-ig a polgármesteri hivatal iskolákért felelős igazgatósága indította el minden iskolában a fűtést, de mivel nagyon sok a hőközpont a tanintézetekben, ezért

ott, ahol van karbantartó személyzet, megengedték nekik, hogy ők indíthassák el, hiszen az iskolákért felelős igazgatóságnak nincs elegendő személyzete erre

– tájékoztatott Horațiu Lobonț, az említett igazgatóság vezetője.

Azokban az épületekben, ahol gondot észlelnek a fűtésrendszerben, a polgármesteri hivatal felelős igazgatósága kiküld egy erre szakosodott céget, amely megjavítja a meghibásodást.

Így lesz ez egész télen, és még aznap megoldják a gondokat – tájékoztatott a tanintézetekért felelős igazgatóság vezetője. „Az elmúlt szerdán kérdeztem rá, hogy hol vannak gondok, és kiderült, hogy a kövesdombi Szentjánosbogár óvodában volt gond a kazánnal, azt meg is oldottuk. Még dolgoznak két iskolában a fűtésrendszeren, de keddre készen lesznek a Nicolae Bălcescu Általános Iskola C épületében is, ahol a Waldorf-osztályok működnek. A Serafim Duicu Általános Iskolában később kaptunk pénzt a költségvetésből erre, ezért később foghattunk neki, de senki nem fagy meg, az osztálytermekben megfelelő a hőmérséklet, és ott is hamarosan meglesz a fűtés” – ígérte meg Horațiu Lobonț. A földgáz árának növekedése befolyásolja az iskolai fűtésszámlákat is. Mint Horațiu Lobonț elmondta,

nem hiszi, hogy gondot okoz ez a drágulás az önkormányzatnak, de megerőltető lesz a városnak a földgáz és az elektromos áram drágulása a számlák kifizetésénél.

„Küldtem már a minisztériumnak is levelet ezzel kapcsolatban, hiszen az iskolaépületek prioritásnak számító épületek, nem drágíthatnak csak úgy, és aztán rábízzák a megoldást a polgármesteri hivatalokra. Adhatnának ártámogatást, ahogyan a vegyipari kombinátok is kapnak” – mondta el az iskolákért felelős igazgatóság vezetője.