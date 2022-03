Még nem küldik el Beregszászra a csíkszeredai segítséget

Helyreállítják idén a Zsögöd utca megviselt burkolatát

Idén helyreállítják Csíkszeredában a Zsögöd utca megrongálódott, megsüllyedt burkolatát, úgyszintén a járdát is – tudtuk meg. A több éve végzett munkálatok során többször is ástak az utcában, ez is látszik mostani állapotán, amelyet kifogásolnak a lakók.