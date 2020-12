Még néhány napig tart az adóamnesztia Székelyudvarhelyen, többen is éltek a lehetőséggel

Volt érdeklődés a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal kamateltörlési kedvezménye iránt: a lehetőségek azoknak szól, akik többévnyi adóhátralékot halmoztak fel. Az akcióval a város is jól járt, hisz eddig mintegy 100 ezer lejnyi kintlévőséget törlesztettek az adósok.

A járványhelyzet miatt is többen éltek az online adóbefizetés lehetőségével is.

December 15-éig lehet még élni a kamateltörlési lehetőséggel Székelyudvarhelyen: a felajánlás lényege, hogy annak, aki hátralékkal rendelkezik, ellenben e hónap közepéig kifizeti az adóalapot,

a 2019. december 31-ig felhalmozódott büntetőkamatot már nem kell törlesztenie, azaz csak az idei év kamatjaival kell befizetnie az elmaradt adókat.

A kezdeményezés is annak az intézkedéscsomagnak a része, amellyel a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság nehézségeitől mentesítenék a székelyudvarhelyieket, természetes személyeket és vállalkozókat egyaránt. Keddig huszonnyolcan éltek a kamateltörlési lehetőséggel:

az érintettek összesen 102 451 lejnyi adót fizettek be a polgármesteri hivatal kasszájába.

Egyébként az ő esetükben összesen 52 510 lejnyi büntetőkamattól tekintett el a hivatal.

Egyébként az adóbefizetést továbbra is meg lehet tenni online: Székelyudvarhelyen már évek óta van lehetőség a ghiseul.ro oldalon keresztül, felhasználó létrehozásával fizetni. A városvezetés idén nagy hangsúlyt fektetett az online ügyintézésre, így az adófizetés népszerűsítésére is, az igyekezetnek pedig van is eredménye.

Amint Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal sajtószóvivője közölte:

idén összesen 3790-en fizettek 1 210 639 lejt online.

Ezzel szemben tavaly 1141-en éltek a lehetőséggel (összesen 438 745 lejt fizettek be), 2018-ban pedig 838-an használták ki a lehetőséget (és összesen 361.246 lejt fizettek be online).

Hogyan kell online adót fizetni?



Székelyudvarhelyen 2014 óta lehet online kifizetni az adót: 2014–2015-ben csak kérés alapján működött, jelenleg az adófizető saját otthonából beléphet a ghiseul.ro oldalra. Aki élni akar ezzel a fizetési lehetőséggel, bankkártyával kell rendelkeznie. A ghiseul.ro internetes oldal a Solicitare date de acces (belépési adatok) menüpontot kell kiválasztani, és a megjelenő adatlapot kitölteni a kért adatokkal: személyi szám (CNP), név, cím, e-mail-cím stb. Az adatok kitöltését és az online kérés elküldését követően az adófizető e-mail formájában megkapja a belépési paramétereket. A kapott jelszavak és adatok segítségével elérhetővé válik személyes adatlapunk, amely tartalmazza a polgármesteri hivatal által nyilvántartott javainkat, a megállapított adó összegét, illetve a kifizetési paramétereket.