Még másfél évet kell kibírni a csőtörésekkel

Jövő év októberére kell elkészülnie a Tusnádfürdőt és Tusnád községet ellátó új vízvezetéknek, amelynek építésére a jelenlegi hálózat gyatra állapota és az ismétlődő csőtörések miatt van nagy szükség. Jelenleg a műszaki tervek készülnek, nyár elején már ásni is fognak.

Az új vízvezetékkel kiküszöbölhetők lesznek a csőtörések miatt ismétlődő vízellátási kényszerszünetek, amelyre már idén is volt példa. A 9 éve szintén a CNI költségén elkészült, jelenleg is használt ellátóvezeték ugyanis olyan gyatra állapotban van, hogy bármikor elszakadhat – erre az azóta eltelt időszakban több mint 100 alkalommal volt példa.

Butyka Zsolt tusnádfürdői polgármester kérdésünkre azt mondta, készülnek a műszaki tervek, és várhatóan jövő hónap végén, vagy június elején már a terepen is megjelennek a kivitelező munkagépei.

A beruházás tartalmazza egy korszerű vízkezelő-állomás létrehozását is Csíkszentsimonban, víztartállyal együtt, a városi víztartályokat pedig sokkal nagyobb kapacitásúakra cserélik ki. A munkálatok értéke meghaladja a 34 millió lejt.

Az ellátóvezetékhez hasonló állapotban van a városi vízhálózat is, amelyet ugyancsak a CNI beruházásaként készítettek el korábban, ezért most új víz- és szennyvízhálózat kiépítésére készülnek. A beruházásra az Anghel Saligny kormányprogram keretéből 25 millió lejre számíthat Tusnádfürdő. A városvezető szerint most a szakhatósági engedélyezések beszerzése történik a tervek alapján, majd kiírják a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást.