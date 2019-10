Még idén leaszfaltoznák a Bogárfalva felé vezető útszakaszt

Kedvezett az időjárás a 134C jelzésű, Bogárfalva fele vezető megyei út újjáépítésével dolgozó vállalatnak, így a munka is jól haladt. Kis szerencsével még idén aszfalt kerülhet az említett szakaszra. A beruházás finanszírozója a farkaslaki önkormányzat és Hargita Megye Tanácsa.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Ha minden a tervek szerint halad, akkor jövő héten el is kezdhetik az 1,3 kilométer hosszú szakasz leaszfaltozását. Az elképzelés szerint még idén befejeznék az út burkolását és festését, persze ehhez továbbra is kedvező időjárási viszonyokra van szükség. A tervekben hat centis alap- és négy centis kópóréteg aszfalt szerepel. Mindemellett hátra van a bekötő utak bejáratának rendbetétele is.

A munkálat becsült értéke 1,16 millió lej.