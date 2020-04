Még hetekig nőni fog a megbetegedések száma az egészségügyi miniszter szerint

A következő két-három héten még nőni fog a koronavírusos megbetegedések és az elhunytak száma is – írja az Agerpres hírügynökség az egészségügyi miniszter nagyszebeni nyilatkozatára hivatkozva.

Nelu Tătaru rámutatott, a járvány görbéjét nagyban meghatározza az önként vállalt elszigetelődés.

„Nagyon fontos az egészségügyi alkalmazottak biztonsága, hiszen ők vannak az első vonalban, ugyanakkor fontosak azok a megelőző intézkedések is, amelyeket az egészségügyi alkalmazottaknak és a polgároknak is be kell tartaniuk. (...) Megjegyzem, hogy

előttünk áll még két-három hét, amelyek alatt nőni fog az esetek száma,

és további elhalálozások is lesznek” – fogalmazott.

Az egészségügyi miniszter Raluca Turcan miniszterelnök-helyettessel és Mircea Creţu Szeben megyei alprefektussal tárgyalt szerdán a prefektúra székhelyén a koronavírus-járvány fékezése érdekében hozott intézkedésekről. A tárcavezető ellátogatott a nagyszebeni megyei kórházba is, ahol a koronavírusos betegeket kezelik.