Még egy inkubátorházat építenének Székelyudvarhelyen, ezúttal a kisiparosok segítésének szándékával

Az új inkubátorház kedvező működési feltételeket biztosítana kis helyigényű székelyudvarhelyi és környékbeli kezdő ipari vállalkozásoknak. Ehhez

egy több műhelyt tartalmazó ipari csarnokra van szükség, amely a termeléshez elengedhetetlen közművet biztosítja a beköltöző vállalkozásoknak, és amelyet hatékonyan tud menedzselni a már meglévő inkubátorház üzemeltetője, illetve annak csapata.

Az ötletet Derzsi László RMDSZ-es önkormányzati képviselő kedden ismertette a székelyudvarhelyi és a megyei önkormányzat képviselőivel, a Hargita Business Center igazgatójával, valamint az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (UKKSZ) elnökével. Ekkor tudta meg, hogy azt

az uniós pályázati kiírást, amelyet átolvasva úgy gondolta, hogy az ipari csarnokra szüksége lenne a városnak, a megyei tanács már egy hete kiküldte a többi önkormányzatnak, leszámítva Székelyudvarhelyt.

Elsiklottak fölötte

„Valamiért mindenki úgy vette, hogy Udvarhelyen már elkészült egy inkubátorház, nem kell még egy, így elsiklottak fölötte, valószínűleg ezért csak a székelykeresztúri, csíkszeredai, valamint a gyergyószentmiklósi fejlesztési ügynökségeknek küldték ki a pályázati lehetőséget” – közölte érdeklődésünkre Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke. Hozzátette,

a meglévő főként irodaházként működik, nem a hagyományos gazdasági erőre épít, ezért szükség lenne Udvarhelyszéken egy kisipari inkubátorházra.

A pályázás egyik feltétele egy meglévő terület, ami Székelyudvarhelyen adott, így

elkezdődhet az igény felmérése, a tervek elkészítése, és az előzetes dokumentáció összeállítása, melynek leadási határideje május 7-e.

Kedden megbeszélték a megvalósításhoz szükséges lépéseket, és a két önkormányzat fele-fele arányban vállalta a szükséges önrész biztosítását. A projekt lebonyolításával Derzsi Lászlót bízták meg. Az UKKSZ egy hetet kapott a vállalkozói igények felmérésére, hiszen ez határozza meg a létesítmény profilját és méretét. Bíró megjegyezte ugyanakkor, hogy az építkezés megkezdésének idejéről nem bocsátkozik jóslatokba, mivel ezt „sok olyan tényező befolyásolja, amelyre nincs rálátásunk”. Annyit azonban elmondott, hogy

az új inkubátorház beindítása valószínűleg nem húzódik el olyan sokáig, mint a Hargita Business Centeré, mert ott sem az építkezés, hanem a talaj szennyezésmentesítése telt sok időbe.

Egy profilra lehet kiélezni

Tavaly decemberben a város megvásárolt egy 3,7 hektáros területet a baromfipiac mögött, ennek egy részére épülne az ipari csarnok, melynek profilját a fiatal vállalkozói igény határozná meg.

Feltételként szerepel, hogy egy nagyobb szektort lefedő szakterületnek kell lennie. Választani lehet például a fa- vagy fémipart, textil- vagy bőripart, autó- vagy építőipart, de mindenképp egy profilú lehet.

Ide költözhetnek azok a kis műhelyek is, amelyek most garázsokba rendezkedtek be – tudtuk meg Derzsi Lászlótól. Hozzáfűzte, hogy már tervezéskor célszerű megvizsgálni a fiatal vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások bővítésének lehetőségét. A már meglévő „klasszikus” szolgáltatásokon túl – mint például a jogi, gazdasági, pályázati tanácsadás, kedvezményes bérleti díj, közösen használt tárgyaló-, illetve konferenciaterem – hasznos lehet közös raktározási lehetőséget, logisztikát vagy akár közös nyersanyagbeszerzést is biztosítani az inkubált vállalkozások számára.

Arra számítanak, hogy az indulást követő harmadik évben a létesítmény kapacitásának függvényében minimum 12–20 kezdő vállalkozás fog tevékenykedni a csarnokban, legkevesebb 48 új munkahelyt létrehozva, ami lehetőséget ad a fiatal szakmunkások elhelyezkedésére.

„Májusban adnánk le a pályázatot, annak elbírálása nyolc-tíz hónap. Ha elfogadják, indulhat a közbeszerzés, és ha minden jól megy, akkor is leghamarabb jövő év őszén, de reálisabban nézve 2020 tavaszán kezdődhetne az építkezés” – mondta a projektfelelős.