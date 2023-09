Még egy évig megvásárolható a nyugdíjhoz szükséges munkarégiség

Ez az időszak aszerint változik, hogy kinek mennyi régiségre volt még szüksége a nyugdíjhoz, illetve attól is, hogy mekkora időszak lefedésére volt lehetősége az illetőnek –

Noha nem olcsó a munkarégiség felduzzasztása, amint azt a megyei nyugdíjpénztár vezetőjétől megtudtuk, több százan vásároltak szolgálati időt az elmúlt években Hargita megyében. Az utóbbi egy esztendőben 205-en tették ezt meg, az általuk megvásárolt szolgálati idő hossza teljesen változó volt, voltak köztük olyanok is, akik a teljes hatéves időszakra vásároltak munkarégiséget, de olyanok is, akik csak egy hónapra – tudtuk meg Vezsenyi Melindától.

vásároltak régiséget olyanok is, akik még távol vannak a nyugdíjkorhatártól, de fontosnak tartották lefedni a kiesett időszakokat.

Fontos tudni, hangsúlyozta a nyugdíjpénztár vezetője, hogy ez a lehetőség csak az öregségi nyugdíjra vonatkozik, tehát ha valaki előzetes nyugdíjba szeretne menni, az ezzel a szerződéssel nem érvényesül. „A legtöbb esetben olyankor folyamodnak ehhez a lehetőséghez az emberek, amikor nyugdíjba menetel előtt nincs meg a teljes régiségük. A minimálisan szükséges régiség 15 év úgy a férfiak, mint a nők esetében” – mondta a nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója. Ugyanakkor arra is kitért, hogy ez a törvény csak a minimálbérre számolt vásárlást teszi lehetővé.

korábban írtuk Új határidőig vásárolható meg a nyugdíjra jogosító szolgálati idő Jövő év december 31-ig meghosszabbította a kormány a nyugdíjellátásra jogosító szolgálati idő megvásárlási lehetőségének határidejét – írja az Agerpres hírügynökség a munkaügyi minisztérium csütörtöki tájékoztatására hivatkozva.

Ha valaki nem rendelkezik munkaszerződéssel, de szeretné, hogy ez idő alatt is nőjön a szolgálati ideje, az a 263-as törvény értelmében a minimálisnál nagyobb értékű hozzájárulásra is köthet szerződést a nyugdíjpénztárral – és fizetheti a hozzájárulást havonta –, ugyanakkor jó tudni, hogy az is csak az öregségi nyugdíjra vonatkozik.

Azok, akik visszamenőleg vásárolnának munkarégiséget, személyesen kell felkeressék a megyei nyugdíjpénztárt az erre vonatkozó szerződés megkötése érdekében – tájékoztatott Vezsenyi Melinda.