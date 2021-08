Medvehelyzet: több opció közül kell kiválasztani a beavatkozás módját

Kissé, közepesen vagy nagyon veszélyes? A kockázati besorolás alapján döntenek a településre bejáró medvék sorsáról • Fotó: Beliczay László

Mióta június 20-án áttelepítették a Tusnádfürdőn több házba is betörő anyamedvét és három bocsát, valamelyest enyhült a medveprobléma a fürdővárosban, legalábbis egy ideig. Vasárnap este azonban ismét egy bocsos anyamedve miatt figyelmeztették a lakosságot a Ro-Alert rendszeren keresztül.

Már szerződéseket kötöttek

Mint Butyka Zsolt tusnádfürdői polgármestertől megtudtuk, korábban is arról szóltak a becslések, hogy

egy három- és egy kétbocsos anyamedve is bejár a településre, de eddig azt hitték, hogy valójában ugyanarról a felnőtt példányról van szó, csak néha az egyik bocsát nem látták az észlelések során.

Most azonban bebizonyosodott, hogy az elszállított hárombocsos anyamedvén kívül egy kétbocsos is fel-felbukkan a város utcáin. Emellett több másik példány is rendszeresen bejár a településre. A súlyos medveproblémával küszködő város polgármestere üdvözölte az emberéletet veszélyeztető medvék azonnali eltávolítását szabályozó sürgősségi kormányrendeletet, és elmondása szerint meg is tették az ennek gyakorlatba ültetéséhez szükséges lépéseket.