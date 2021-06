Medvecsapdát helyeztek el a Csereháton

Hamarosan házról házra mennek a mobil oltócsapatok Gyergyószéken

Országos szinten több oltópontot is bezártak, ugyanis csökkent az oltakozási kedv a lakosság körében. A visszaesés Gyergyószentmiklóson is tapasztalható, ezért hamarosan mobil csoportokkal a falvakon, házról házra járva is megkezdik a lakosság koronavírus elleni immunizálását.