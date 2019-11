Medve-jelenlétre figyelmeztetik a szentegyháziakat

Ritkán lépte túl a határértékeket a levegő szennyezettsége Csíkszeredában

Csíkszereda levegőminősége továbbra is jónak mondható a mérések alapján, viszont a szakemberek szerint is érdemes lenne a mélyebben fekvő városközpontban is automata mérőállomást telepíteni, mivel ott a levegő más minőségű, mint a város szélén.