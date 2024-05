Medve járt egy szécsenyi ház udvarán, egy másik tyúkokat ölt Nyikómalomfalván

Nem tágítanak a településre bejáró medvék Csíkszereda határából és Nyikómalomfalváról. Szombat este Ro-Alerten riasztották a csíkszeredaiakat, hogy medve jár Csíkszereda szécsenyi részén, egy ottani olvasónk pedig fotókat is küldött az udvarára bejáró medvéről.

Egy nyikómalomfalvi olvasónk arról számolt be, hogy hozzájuk is bejárt a medve a hétvégén, ráadásul hét tyúkot pusztított el. Mint arról korábban többször is beszámoltunk, Nyikómalomfalvára rendszeresen bejárnak a medvék, a lakók pedig nem érzik biztonságban magukat a nagyvadak jelenléte miatt.

