Medve a panziónál

A héten írtuk, hogy Futásfalván egy medve rendszeresen bejár (egyesek szerint be is költözött) az egyik elhagyott portára. A falutól légvonalban hozzávetőleg öt kilométerre esik a csernátoni Kovács panzió, amelynek gazdasági udvarát az elmúlt éjszaka látogatta meg – feltehetőleg nem ugyanaz – a bundás.

A medve vasárnapra virradóan tört be a mező melletti panzióhoz tartozó disznóólba, ahol több jószágot alaposan megtépázott, miközben jelentős kárt is okozott. Ahhoz, hogy a helyszínre érjen, legkevesebb három kilométert kellett megtennie az erdőtől úgy, hogy közben két leaszfaltozott községi út is keresztezte az útját.